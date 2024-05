Byty ako galéria. V Kesselbaueri otvorili jedinečnú pop-up výstavu „Umenie bývať“

14.5.2024 (SITA.sk) - Výstava "Umenie bývať" ukazuje, ako to vyzerá, keď sa umenie stretne s každodenným životom. Diela totiž nevisia v galérii, ale na stenách bytov v čerstvo skolaudovanom rezidenčnom projekte Kesselbauer. Cieľom výstavy je ukázať, že umenie bývať neznamená len vedieť si vybrať správne miesto pre život, ale aj uspokojovanie potreby obklopovania sa predmetmi a podnetmi, ktoré vedia sprostredkovať hlbší mentálny stimul a povzniesť nášho ducha."Veľmi sa nám páči kontrast medzi asketickou jednoduchosťou a istou "surovosťou" bytov, ktoré sú zatiaľ neobsadené a bez akejkoľvek identity, a umeleckými dielami, ktoré sú precízne, jemné a dotiahnuté do najmenších detailov," prezrádza Monika Hamed, riaditeľka marketingu a PR skupiny Proxenta, ktorá je developerom projektu. "Cieľom tejto iniciatívy je predstaviť potenciálnym záujemcom o bývanie v projekte Kesselbauer hotové byty, pripravené k nasťahovaniu, ako jedinečné miesto, ktorého podobu si neskôr sami utvoria vlastným životným príbehom, ale aj tým, čím sa za dverami svojho bytu obklopia. V tomto kontexte predstavujú dokončené byty akési "čisté plátno", ktoré si ich budúci majitelia pretvoria na svoj vlastný, jedinečný obraz," približuje Monika Hamed.Výstava "Umenie bývať" predstavuje aktuálnu tvorivú tendenciu v dielach piatich akademických slovenských autorov mladšej a strednej generácie. Kurátorský výber pripravila Bára Alex Kašparová, galeristka a kurátorka galérie Curator Contemporary v Prahe. Všetci piati umelci patria k výrazným zjavom súčasnej umeleckej scény.plní svoje plátna exaktným uvažovaním nad vnímaním diela a vytvára tak experimentálny priestor cez formálnu redukciu a nefiguratívne tvaroslovie. Tvorbaje založená na grafickom, maliarskom i dizajnérskom uvažovaní. Vo svojich dielach prepája práve tieto tri polohy a divákovi prináša nadčasové diela geometrickej abstrakcie a optických fenoménov.cez svoju svojbytnú maliarsku technológiu prechádza k monumentálnemu kaligrafickému vyzneniu a spúšťa vnímanie farebných vzťahov, ktoré usadzuje buď v monochromatickej škále, alebo ich škálu rozvíja do ojedinelých kombinácií. Prácav sebe snúbi výrazné gesto, expresiu a naakumulovanú energiu, ktorá je neustálym pútačom divákovho zraku a odovzdáva neutíchajúci náboj. Tenzie, ktoré jeho diela vyvolávajú, sú intenzívnym pnutím, ktoré vytrháva z letargie a inšpiruje k aktivácii. Rovnako, ako sú obrazy súčasťou interiérov, utvárajú jeho charakter aj objekty. V prípade sochárskych objektovsa jedná o diela súčasného sochárskeho tvaroslovia zhotovené z ušľachtilých materiálov a uchovávajúce v sebe aktuálne spoločenské témy.Unikátna pop-up výstava je exkluzívne prístupná výhradne pre záujemcov o bývanie v projekte Kesselbauer. Z celkového počtu 115 bytov a apartmánov je dnes pre prípadných záujemcov k dispozícii posledných približne dvadsať bytov . Väčšina z nich sú dvojizbové byty, ale stále je voľných aj niekoľko trojizbových bytov s balkónmi alebo lodžiami a dokonca aj jeden štvorizbový penthouse s priestrannou terasou na najvyššom poschodí. Je to zároveň jeden z vybraných bytov, v ktorom sú umelecké diela vystavené.Kesselbauer sa nachádza na Námestí 1. mája, v úplnom centre Starého Mesta a v tesnej blízkosti Prezidentského paláca. Postavený bol na mieste kedysi vychýrenej bratislavskej pekárne, ktorá patrila pekárovi a veľkopodnikateľovi Alexandrovi Kesselbauerovi. Na ôsmich nadzemných podlažiach tu vzniklo 115 bytov a apartmánov s výbornými parametrami. Vyššia svetlá výška miestností, hliníkové okná a exteriérové tienenie naznačujú, že ide o bývanie vo vyššom štandarde. K väčšine jednotiek prislúchajú balkóny alebo terasy a vyriešené je aj parkovanie. Na dvoch podzemných podlažiach tu vznikol priestor až pre 155 áut. Parter rezidencie je vyhradený niekoľkým prevádzkam s výkladom orientovaným na Námestie 1. mája. Časť prevádzok má zasa priamy kontakt so záhradou vo vnútrobloku.Výstava "Umenie bývať" je pre záujemcov o bývanie v projekte Kesselbauer prístupná od 9. mája do 27. júna 2024. Obhliadku skolaudovaných bytov je možné rezervovať na www.kesselbauer.sk Informačný servis