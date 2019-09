Interaktívny projekt približuje architektonickú školu Bauhaus

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Dano Veselský Foto: TASR – Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) - Špeciálnu interaktívnu výstavu pomocou modernej technológie - virtuálnej reality (VR) - pod názvom Virtual Bauhaus, ponúka návštevníkom Goetheho inštitút v Bratislave. Ide o virtuálnu prehliadku budovy Bauhaus v nemeckom meste Dessau pomocou (VR inštalácie. Ako pre TASR uviedla Tamara Zajacová z Goetheho inštitútu, projekt je zameraný na architektonickú a dizajnérsku školu Bauhaus, založenú v roku 1919 vo Weimeru a presťahovanú do Dessau. Virtual Bauhaus je pre záujemcov prístupný od stredy do 27. septembra tohto roku v knižnici nemeckej kultúrnej inštitúcie v Bratislave.uviedla Zajacová.spresnila. Projekt je dielom Goetheho inštitútu v Bostone a vznikol v spolupráci s architektonickou školou, či GameLabom, teda vývojármi hier na Technickej univerzite v Kolíne v Nemecku, spresnila Zajacová.V rámci otvorenia projektu, 100. výročia založenia Bauhausu, zaznela v utorok (03.09.) večer prednáška Kláry Prešnajderovej zo Slovenského múzea dizajnu o Škole umeleckých remesiel (ŠUR, šurka, existovala v rokoch 1928-1939) v Bratislave. Ako povedala Prešnajderová, Školu umeleckých remesiel zriadila Obchodná a priemyselná komora v Bratislave z prirodzenej potreby vychovať na Slovensku výtvarníkov, ktorí by reagovali na potreby priemyslu a obchodu.konštatovala.vysvetlila.Škola umeleckých remesiel bola založená k 10. výročiu založenia Československa, čiže v roku 1928. V porovnaní s inými krajinami a inými metropolami to bolo relatívne neskoro, ale vyplývalo to aj z neľahkej špecifickej situácie, v ktorej sa Slovensko nachádzalo po prvej svetovej vojne. Vtedy sa museli budovať od začiatku často aj základné inštitúcie a tým pádom aj odborné školstvo - v Bratislave v 20. rokoch 20. storočia založili prvú hudobnú školu a takisto aj výtvarnú školu , ktorá tu chýbala. V niečom to bolo aj prirodzené - bola Praha, Viedeň, Budapešť a zrazu Bratislava získala významnejšie postavenie a najmä slovenský element bolo treba podporiť. Podporoval sa práve kultúrou a vzdelávaním, priblížila.upozornila a dodala:predstavila.Bauhaus bol v 20. rokoch najzaujímavejšou, najprogresívnejšou školou v rámci Európy a aj v rámci reformného hnutia za moderné výtvarné školstvo bol najavangardnejší. Bauhaus pôsobil v rámci Európy ako istý vzor, inšpirácia, iné školy preto trpeli priamym porovnávaním s Bauhausom.upozornila.V spojitosti s Bauhausom a bratislavskej ŠUR. Ako vyzdvihla Prešnajderová: