Zomrel svetoznámy módny fotograf

Na archívnej snímke je nemecký fotograf a filmový režisér Peter Lindbergh v Düsseldorfe. Foto: TASR/AP Na archívnej snímke je nemecký fotograf a filmový režisér Peter Lindbergh v Düsseldorfe. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 4. septembra (TASR) - Vo veku 74 rokov zomrel v utorok uznávaný nemecký módny fotograf Peter Lindbergh, ktorý v 80. a 90. rokoch 20. storočia spolupracoval s topmodelkami Cindy Crawfordovou, Naomi Campbellovou, Kate Mossovou či Lindou Evangelistou. Informovala o tom v stredu agentúra AP s tým, že príčina a okolnosti jeho úmrtia nie sú známe.Lindbergh bol známy svojím elegantným štýlom. Pri fotografovaní sa hral so svetlom a tieňom a jeho chladné čierno-biele fotografie modeliek a hviezd dívajúcich sa priamo do fotoaparátu prispeli k zmene lesklých noriem krásy a módy v 80. a 90. rokoch.Vyrastal v Nemecku, kde aj začal fotografovať. V roku 1978 sa presťahoval do Paríža, kde pokračoval v kariére.