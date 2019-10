Intercable chce rozšíriť závod a do troch rokov zamestnať 550 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kriváň 24. októbra (TASR) - Až na 550 zo súčasných 345 by sa do troch rokov mala zvýšiť zamestnanosť v spoločnosti Intercable, ktorá od vlani podniká v Kriváni v okrese Detva. Spoločnosť vyrába vysokonapäťové vodiče do elektromobilov v hale, kde naposledy vyrábala elektromotory fínska Ojala.Tá sa však dostala koncom roku 2016 do problémov a vyhlásila úpadok a následný konkurz. Priestory si následne prenajal taliansky Intercable.Podľa výkonného riaditeľa Stefana Peintnera, spoločnosť sčasti využila technické zázemie predchodcu, časť technológií však na Slovensko priviezla.spomenul.Celá investícia sa podľa zámeru, ktorý firma predložila envirorezortu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA, odhaduje na 25 miliónov eur. Firme pri tom schválila vláda SR aj investičný stimul vo výške 2,5 milióna eur.V regióne, kde vždy bol dostatok zručných a kvalifikovaných strojárov, našla aj zamestnancov na počiatočný nábeh výroby.priblížila personálna manažérka spoločnosti Andrea Sujová.dodala.Firma chce aj ďalej rozšíriť výrobnú plochu a prijať ďalších zamestnancov.doplnil Peintner.