Na Slovensku sú na rovnakých pozíciách nižšie mzdy ako inde v rámci V4

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. októbra (TASR) - Slovensko v oblasti miezd na rôznych pozíciách za ostatnými krajinami V4 zaostáva. Napríklad marketingový manažér zarobí najviac v Poľsku v Mazovskom vojvodstve. V IT sektore zase najviac zarobí Java programátor v Maďarsku. Vyplýva to zo mzdového prieskumu Grafton Recruitment v štyroch krajinách, v ktorých táto personálna agentúra pôsobí v strednej Európe.Grafton prostredníctvom jednotlivých národných zastúpení zrealizoval prieskum v období od tretieho kvartálu 2018 do druhého štvrťroka 2019 v jednotlivých krajinách V4. Dáta vychádzajú najmä z nástupných miezd uchádzačov, ktorým spoločnosť sprostredkovala prácu, a tiež z dopytu firiem po zamestnancoch. Za Slovensko je od začiatku októbra k dispozícii porovnanie finančného ohodnotenia v 8 krajoch, 7 segmentoch, 16 odboroch a na 213 pracovných pozíciách.V Poľsku zarobí najviac marketingový manažér - 7000 eur, v Maďarsku je zisteným stropom pri tejto pozícii 6000 eur, v Českej republike 5050 eur a na Slovensku 4700 eur. Dolnými hranicami pri marketingových riaditeľoch v jednotlivých štátoch sú 1900 eur na Slovensku, 2150 eur v Českej republike, 2800 eur v Poľsku a 3600 eur v Maďarsku.Najnižšia zaznamenaná mzda na recepcii na Slovensku je 600 eur. Pre porovnanie, v Českej republike je to na Vysočine, a to v prepočte o 150 eur viac, čiže 750 eur.V sektore IT zase Java programátor s päťročnou či dlhšou praxou mesačne môže zarobiť v Maďarsku až 4800 eur, v Česku 4700 eur, v Poľsku 3950 eur a na Slovensku je maximom 3700 eur.Prahe patrí prvenstvo v rámci V4 pri projektových manažéroch zo sféry inžinieringu a výroby, ktorí môžu zarobiť až 5050 eur. Nasledujú Poľsko s 3750 eur, Slovensko s 3500 eur a Maďarsko, kde môžu ľudia na tejto pozícii zarobiť 3300 eur.Zaujímavosťou je, že hoci Česko aj Slovensko vo všeobecnosti hlásia postupné zmenšovanie regionálnych rozdielov, projektový manažér v Juhočeskom kraji sa nedostane nad 2750 eur, čo je len 54 % oproti Prahe, resp. Stredočeskému kraju. Práve v predmetnom českobudejovickom regióne je minimom na tejto pozícii dokonca len 1550 eur. Napríklad Prešovský kraj hlási v tomto smere hodnotu 1600 eur, v celom Maďarsku je dolnou položkou 1800 eur, v Poľsku 2100 eur.Seniorný audítor v českej metropole má mesačný príjem tiež až do výšky 5050 eur, v slovenskom hlavnom meste má 3700 eur. Maďarsko podľa Grafton Recruitment pri tejto funkcii ponúka hornú hranicu platu 3600 eur, zatiaľ čo Poľsko len 2800 eur.