Interistu Körnera mrzeli chyby: Mohli sme pomýšľať na lepší výsledok

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Leiden 31. októbra (TASR) - Tri štvrtiny mali basketbalisti Interu Bratislava na dosah ďalšie víťazstvo v rámci Európskeho pohára FIBA. Lenže v záverečnej časti stredajšieho zápasu na palubovke holandského Leidenu im zlyhala produktivita v útoku, čo domáci tvrdo potrestali. Zverenci trénera Aramisa Nagliča napokon odchádzali z Holandska s prehrou 67:80.Úradujúci majster Slovenskej basketbalovej ligy hral vo svojom prvom stretnutí na palubovke súpera nebojácne. Kolektívnou a zodpovednou hrou mal po väčšinu zápasu mierne navrch. Dlhú dobu bol dokonca tímom, ktorý udával dianie na palubovke.vyjadril sa k zápasu krídelník Interu Richard Körner.Tréner "žlto-čiernych" Aramis Naglič mohol v Leidene počítať už aj s dvojicou navrátilcov do zostavy. K dispozícii bol kapitán Goran Bulatovič a rozohrávač Stewen Browning. Slovenský zástupca tak bol po dlhšom čase v plnej sile, čo sa odzrkadľovalo aj na hernom prejave tímu.uviedol Körner.Hráči Interu mali dlhý čas nakročené k druhej výhre v skupine, pred štvrtou štvrtinou bol pri tom ešte stav nerozhodný 55:55. Hneď v úvode záverečnej 10-minútovky však inkasovali osem bodov za sebou, na čo už v ďalšom priebehu nedokázali adekvátne reagovať. Leiden sa dostal do potrebnej pohody, z ktorej napokon vyplynul konečný 13-bodový rozdiel.uviedol krídelník Interu.Pre slovenského zástupcu v pohárovej Európe to bol prvý zo série troch zápasov na palubovke súpera. Körner na záver dodal, čo je potrebné zlepšiť do ďalších duelov:Ďalšie stretnutie Interu Bratislava v Európskom pohári FIBA je na programe v stredu 6. novembra, o 22.30 h bude ich súperom portugalská Benfica Lisabon.