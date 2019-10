Organizátori mládežníckej olympiády predstavili projekt hier EOV

Peter Korčok, archívna foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 31. októbra (TASR) - Súčasný stav príprav na Európsky olympijsky festival (EYOF) 2021 prezentovali v uplynulých dňoch organizátori a zástupcovia mesta Banská Bystrica pred európskou olympijskou rodinou na stretnutí vo Varšave. Následne predstúpili aj pred zástupcov národných olympijských výborov a na valnom zhromaždení Európskeho olympijského výboru (EOV) im predstavili celý projekt EYOF 2021.Ako TASR informovali zástupcovia organizačného výboru, EOV akceptoval, že z infraštruktúrnych dôvodov (keďže mesto podpísalo kontrakt o organizovaní po odstúpení Košíc len pred pár mesiacmi a na prípravy má necelé dva roky), sa namiesto turnajov v klasickom šestkovom volejbale uskutočnia zápolenia v plážovom volejbale. Do programu pribudne navyše ako jedenásty šport bedminton. Jedenásť športov bolo na EYOF doteraz len trikrát, naposledy v Belehrade 2007.uviedol po návrate z Varšavy predseda organizačného výboru EYOF 2021 a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.Európsky olympijský festival mládeže sa v Banskej Bystrici uskutoční od 25. do 31. júla 2021. Pod Urpínom budú súťažiť mladí športovci vo veku od 14 do 17 rokov v atletike, plávaní, športovej gymnastike, tenise, cyklistike, triatlone, džude, bedmintone, plážovom volejbale, basketbale a hádzanej.potvrdil riaditeľ organizačného výboru EYOF 2021 Peter Korčok.Na prezentácii nechýbal ani prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach, ktorý sa po jej skončení stretol s primátorom Banskej Bystrice Jánom Noskom i členmi organizačného výboru a dostal od nich zatiaľ ešte neoficiálne pozvanie na podujatie. Slovenská delegácia absolvovala aj samostatné rokovania s prezidentom Európskych olympijských výborov Janezom Kocijančičom.Zástupcovia organizačného výboru mali možnosť vypočuť si aj skúsenosti organizátorov tohtoročného EYOF z Baku.doplnil Korčok.