Internetová výzva OĽaNO nezapadla prachom, všetky body sú v programovom vyhlásení vlády

Vyhlásenie vznikalo v zložitej situácii

Očista súdnej rady už začala

19.4.2020 (Webnoviny.sk) - Programové vyhlásenie vlády je dvakrát rozsiahlejšie a obsahom kvalitnejšie ako programové vyhlásenia predchádzajúcich vlád. Na tlačovej konferencii po rokovaní vlády, na ktorom bolo schválené programové vyhlásenie, to uviedol premiér Igor Matovič ( OĽaNO ).Za jedno z podstatných opatrení, ku ktorému sa ním zaväzujú, považuje zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov, ktoré malo byť podľa neho ukotvené v legislatívne už 30 rokov.Matovič ocenil, že v spolupráci s koaličnými partnermi dokázali pripraviť programové vyhlásenie vlády aj v zložitej situácii zapríčinenej koronavírusom. „Urobili sme ďalší krok k tomu, aby sme naplnili sľuby, ktoré sme dali občanom pred voľbami. Patrí sa sľuby napĺňať aj napriek tomu, že je tu kríza. Programové vyhlásenie je veľmi obšírne a obsahuje stovky až tisícky konkrétnych prísľubov na ceste k lepšiemu Slovensku,“ povedal Matovič. Podľa premiéra sa do programového vyhlásenia dostalo všetkých jedenásť bodov, ktoré si občania odhlasovali v internetovej výzve „Rozhodni to!“.Členovia vlády uviedli, že programové vyhlásenie vznikalo za zložitej situácie a jeho tvorba trvala často aj do skorých ranných hodín. „Cez deň sme riešili situáciu s koronavírusom, v noci sme diskutovali o programovom vyhlásení vlády. Výsledkom je dokument, za ktorý sa môžeme postaviť. Podarilo sa presadiť reformu justície, ktorú by ľudia mali počas nasledujúcich štyroch rokov pocítiť,“ povedala podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová ( Za ľudí ).Podľa nej už vláda začala niektoré kroky programového vyhlásenia napĺňať napríklad v podobe očisty súdnej rady. V programovom vyhlásení vlády sa jej členovia zaviazali, že budú politiku vykonávať čestne, zodpovedne a ich rozhodnutia budú vykonávané v zmysle princípu hodnoty za peniaze. Programové vyhlásenie obsahuje napríklad aj prísľub zrušiť zákon o dvojitom občianstve, podľa ktorého občan Slovenska, ktorý nadobudne aj iné štátne občianstvo, automaticky stráca občianstvo Slovenskej republiky.Programové vyhlásenie vlády podpísali členovia na dnešnom rokovaní vlády, ktoré sa uskutočnilo o 9:00 v priestoroch úradu vlády.