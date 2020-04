Prezidentský zámoček Hohenlohe rekonštruujú, cena plánovanej opravy kotolne dosiahne 80-tisíc eur

Rekonštrukcia kotolne

19.4.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentský zámoček v Tatranskej Javorine je v rekonštrukcii. Agentúru SITA o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky (KP SR) Martina Goffová.Rekonštrukcia sa týka plynovej kotolne a bola dlhodobo plánovaná, stáť by mala 80-tisíc eur. Kancelária sa plánuje v budúcnosti zamerať aj na rekonštrukciu drevených prvkov, ktoré sú zničené vplyvom vlhkosti. Zámoček je národnou kultúrnou pamiatkou.Rekonštrukcia sa týka jestvujúcej plynovej kotolne v poľovníckom zámočku Hohenlohe v Tatranskej Javorine. „V rámci rekonštrukcie bude zrealizovaná iba výmena technologickej časti kotolne vrátane potrebnej úpravy plynoinštalácie a elektroinštalácie,“ napísala Goffová.Zmluva bola uzatvorená 31. marca a zhotoviteľom je spoločnosť Raciotherm s r.o., ktorá bola vo verejnom obstarávaní najúspešnejším uchádzačom. Oprava kotolne by mala byť ukončená 1. júna.V budúcnosti sa chce KP SR zamerať najmä na sanáciu vlhkosti zámočku ako aj odvodnenie jej priľahlého územia formou odvedenia dažďových vôd s následnou rekonštrukciou poškodených drevených prvkov.„V roku 2020, vzhľadom na schválené finančné prostriedky, prebehne len rekonštrukcia plynovej kotolne,“ informuje Goffová a pripomína, že povinnosťou KP SR ako správcu historického objektu je trvalé udržiavanie jeho dobrého stavebno-technického stavu. Samotný zámoček je slovenskou národnou kultúrnou pamiatkou.Goffová tiež uviedla, že od decembra 2019 do apríla 2020 poskytla prezidentka Zuzana Čaputová zámoček na ubytovanie pre ľudí, ktorí prišli o svoje domovy počas výbuchu bytovky v Prešove. Ubytovanie bolo poskytnuté 33 obyvateľom celkovo na 74 nocí.Poľovnícky zámoček Hohenlohe je národnou kultúrnou pamiatkou a od roku 2004 sa využíva na reprezentačné účely pod správou KP SR. Od roku 2015 je čiastočne sprístupnený verejnosti. „Pani prezidentka využíva zámoček sporadicky, podľa svojho pracovného programu a časových možností,“ uzavrela Goffová.