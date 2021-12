Interpol hľadá pre závažnú trestnú činnosť štrnásť Slovákov, jeden z nich mal byť medzičasom zavraždený

Interpol

27.12.2021 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná policajná organizáciamomentálne eviduje 14 Slovákov hľadaných pre rôznu závažnú trestnú činnosť. Vyplýva to z údajov na internetovej stránke organizácie.Medzi mediálne najznámejších patria na doživotie odsúdený šéf východoslovenskej zločineckej skupiny Róbert Okoličány, bývalý policajný funkcionár činný pre skupinu sátorovcov Boris Drevenák, odsúdený na 17 rokov väzenia, ako aj Karol Mello, ktorý čelí obžalobe v súvislosti so streľbou na ženu s dieťaťom v Moste pri Bratislave z roku 2004, pri ktorej obaja zahynuli.Medzi hľadanými je stále uvádzaný aj na doživotie odsúdený člen Okoličányho skupiny Róbert Nigut. Orgány činné v trestnom konaní na Slovensku však už vzniesli obvinenia vo veci jeho vraždy.Medzi osobami zaradenými v databáze na žiadosť Slovenska sú aj ďalšie osoby hľadané napríklad pre vraždu, obchodovanie s drogami, nelegálnu držbu a obchodovanie so zbraňami alebo únos.Na všetkých 14 hľadaných je vydaný takzvaný „Červený obežník". „Červený obežník je žiadosť pre bezpečnostné zložky po celom svete, aby vyhľadali a zadržali hľadanú osobu až do jej vydania, odovzdania alebo podobnému úkonu," uvádzaMedzinárodná organizácia kriminálnej políciefunguje od roku 1923. Sídli vo francúzskom Lyone a združuje 190 členských štátov.Spolupracujú v boji proti terorizmu, vojnovým zločinom, organizovanému zločinu, pašovaniu drog, výrobe detskej pornografie alebo korupcii.Slovenská republika sa členom stala 3. októbra 1993, keď ju prijali na 62. zasadnutí Valného zhromaždeniav Arube ako 170. člena.