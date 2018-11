Interpol odmietol žiadosť Kosova o členstvo v tejto organizácii

Interpol, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 20. novembra (TASR) - Valné zhromaždenie Interpolu odmietlo v utorok žiadosť Kosova o vstup do tejto medzinárodnej policajnej organizácie.Kosovská vláda potvrdila, že valné zhromaždenie odmietlo jej žiadosť o členstvo hlasovaním na svojom zasadnutí v Dubaji v Spojených arabských emirátoch (SAE). Zúčastňujú sa na ňom delegáti z väčšiny zo 192 členských štátov organizácie, uvádza agentúra AP.Srbský minister vnútra Nebojša Stefanovič informoval na Twitteri z 87. valného zhromaždenia Interpolu o "víťazstve".AP pripomína, že Srbsko podporované svojím spojencom Ruskom už dlho lobuje proti vstupu Kosova do Interpolu. Srbsko neuznáva kosovské vyhlásenie nezávislosti od Srbska z roku 2008.Srbský prezident Aleksandar Vučič na tlačovej konferencii v Belehrade uviedol, že Srbsko nie je krajinou, ktorú je ľahko poraziť či ponížiť, a poďakoval všetkým krajinám, ktoré hlasovali proti členstvu Kosova v Interpole alebo sa zdržali, uvádza agentúra Tanjug.Kosovo potrebovalo na schválenie plného členstva v Interpole dvojtretinovú väčšinu hlasov valného zhromaždenia. To napokon schválilo rovnaké žiadosti Kiribati a Vanuatu, ktorých prijatím sa počet členských krajín organizácie zvýši na 194.