Krajňák: Financie na obnovu internátov budú presunuté na rok 2019

Na archívnej snímke štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu, a športu SR Peter Krajňák.

Bratislava 20. novembra (TASR) – Nevyčerpané financie na rekonštrukciu vysokoškolských internátov v tomto roku budú presunuté k tým, ktoré sú na tento zámer vyčlenené na rok 2019. V utorok po rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport to uviedol štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák (Most-Híd).Potvrdil, že v pondelok (19.11.) sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami Rady vysokých škôl (RVŠ), Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) a Slovenskej rektorskej konferencie (SRK). Pripomenul, že školy dostali na rekonštrukciu internátov v tomto roku 20 miliónov eur, ale zatiaľ ich nevyčerpali najmä v súvislosti s verejným obstarávaním. Predseda školského výboru Ľubomír Petrák (Smer-SD) poznamenal, že ďalších 30 miliónov eur určených na rekonštrukciu internátov je garantovaných vo všeobecnej pokladničnej správe na rok 2019.Predseda Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) Bálint Lovász po rokovaní školského výboru povedal, že šéfka rezortu školstva Martina Lubyová (nom. SNS) a predseda parlamentného školského výboru garantovali, že finančné prostriedky v momente, keď ich budú univerzity potrebovať, budú k dispozícii.Lovász povedal, že ŠRVŠ sleduje jedinú vec, a to, aby mohli mať študenti čím skôr čo najkrajšie internáty.povedal s tým, že najväčší problém je práve v Bratislave, kde ide o veľký komplex internátov.Vysokoškolské reprezentácie v zastúpení Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), Rady vysokých škôl (RVŠ) a ŠRVŠ žiadali zvýšiť aj financovanie verejných vysokých škôl z verejných zdrojov každoročne o 60 miliónov eur mimo európskych investičných a štrukturálnych fondov, sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd. Lovász zhodnotil, že vysokoškolské reprezentácie sa s rezortom školstva dohodli na tom, aby sa v ďalšom rozpočte na rok 2020 navýšenie o čiastku 60 miliónov eur objavilo.uzavrel Lovász.