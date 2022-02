Interpretácie svojich vyjadrení považuje poslankyňa Hatráková za zavádzajúce a tvrdí, že masírujú verejnosť

Noviny sa poslankyni ospravedlnili

Takmer 20 rokov práce s ľuďmi

2.2.2022 (Webnoviny.sk) - Zavádzajúce interpretácie vyjadrení poslankyne NR SR a kandidátky na Komisárku pre deti Kataríny Hatrákovej (OĽaNO) masírujú verejnosť takým spôsobom, ktorý považuje poslankyňa za neprofesionálny a nekorektný.Útoky médií cez skreslené informácie vníma ako účelové a zavádzajúce. Informuje o tom mediálny tím hnutia OĽaNO v stanovisku poslankyne.„Úrad Komisára pre deti je právom v centre záujmu aj v kontexte jeho fungovania počas uplynulých rokov a v očakávaní zmeny. Na kandidátov boli a sú kladené vysoké nároky, ako odborné, tak i etické. Musím však konštatovať, že odbornosť nikoho nezaujíma. Zavádzajúca interpretácia citlivých prípadov nešťastných rodín či partnerov, podotýkam – aj stále otvorených živých káuz, spolu s vytrhávaním mojich vyjadrení z kontextu, neodborné hodnotenie mojich postupov pri komunikácii s klientmi alebo úradmi do značnej miery znevažujú nielen moju prácu, renomé a moje meno, ale predovšetkým masírujú verejnosť spôsobom, ktorý považujem za neprofesionálny a nekorektný," uvádza Hatráková.Poslankyňa ako argument spomína nepravdivé tvrdenia, ktoré publikovali Hospodárske noviny, voči ktorým sa ohradila.Zverejnené informácie sa týkali toho, že sa poslankyňa dostala do spisu úradu práce rodiny, v ktorej sa mala angažovať ako psychologička. Na to mala využiť svoje postavenie poslankyne Národnej rady SR. Hospodárske noviny sa jej napokon ospravedlnili.Podľa slov poslankyne sa ako psychologička venovala deťom a ich rodinám takmer 20 rokov, pričom išlo o prácu s ľuďmi, ich postojmi a emóciami, ktoré do veľkej miery ovplyvňovali mnohé faktory.Jej úlohou ako terapeuta tak bolo sprevádzať klientov ťažkým životným obdobím, a to v ich najlepšom záujme. Nebolo však výnimkou, že príbeh klienta sa vyvinul v čase inak a pomoc terapeuta bola vnímaná ako málo nápomocná.Aj v takýchto prípadoch je podľa nej žiadúce, aby kontaktovali psychológa a konfrontovali s ním svoje pocity a aktuálnu situáciu.