Natiahnuté svaly alebo boľavý chrbát? Vyskúšajte novinku značky TIMME v podobe chladivého gélu s CBD

Po olejoch a kúpeľových bombách teraz ponuku rozširuje o novinku v podobe TIMME CBD chladivého gélu. Pomôcť môže v prípade natiahnutých svalov, boľavých kĺbov, stuhnutých svalov a chrbta, napríklad od sedenia pri počítači, ale aj niektorých chronických ochorení, ako je artritída.

O produktoch s CBD ste už možno počuli. Ide o hit, ktorý sa z USA rýchlo šíri do celého sveta. A niet sa čo čudovať: CBD pomáha s celým radom ťažkostí, ako je práve bolesť svalov, chrbta i kĺbov, a to vrátane chronických ochorení v podobe artritídy. Užívatelia si ho tiež chvália vďaka tomu, že im pomáha k lepšiemu spánku, zbavuje stresu aj úzkostí, majú lepšiu náladu a napríklad ženy oceňujú menšie hormonálne výkyvy v súvislosti s menštruačným cyklom. Niektoré štúdie ukazujú, že CBD môže pomôcť aj s migrénami, epileptickými záchvatmi či vedľajšími účinkami pri liečbe onkologických ochorení, a to nielen v humánnej medicíne, ale aj u zvierat.

CBD milujú aj celebrity

Práve preto má CBD množstvo fanúšikov aj medzi celebritami, ako sú napríklad Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston či Kim Kardashian. CBD nie je cudzie ani v našich zemepisných šírkach. Jednou z popredných česko-slovenských ambasádoriek je trojnásobná majsterka sveta a dvojnásobná majsterka Európy v bikini fitness Tímea Trajteľová, ktorá je zároveň zakladateľkou značky prémiových produktov TIMME.

„Aj keď je teraz mojou hlavnou rolou rodičovstvo, šport a zdravý životný štýl je stále veľmi dôležitou súčasťou môjho života,“ hovorí zakladateľka značky TIMME Tímea Trajteľová. „Aj keď som profesionálna trénerka, ani ja sa niekedy nevyhnem natiahnutým svalom, o bolesti chrbta od sedenia pri počítači nehovoriac. Preto som si už pred časom obľúbila CBD produkty, pravidelne užívam náš olej a úžasné sú aj kúpele s CBD šumivými kúpeľovými bombami. Na upokojenie svalov je ale teraz mojím favoritom TIMME chladivý gél s CBD a ja som veľmi rada, že ho teraz môžeme ponúknuť aj našim zákazníkom,“ dodáva športovkyňa a podnikateľka.

TIMME CBD chladivý gél pomáha s regeneráciou

TIMME CBD chladivý gél pomáha s rýchlejšou regeneráciou svalov a kĺbov po ťažkom dni alebo náročnom tréningu. Je vyvinutý tak, aby upokojil postihnuté miesta, vďaka čomu môže zlepšiť celkovú regeneráciu organizmu. Textúra gélu a guličkový aplikátor sa postarajú o jednoduchú aplikáciu aj ľahkú vstrebateľnosť. Ďalším plusom je aj jeho zloženie. Okrem CBD tu nájdete mentol, extrakt z aloe vera a zelený čaj. Mentol zvyšuje účinok ochladzovaním postihnutého tkaniva, aloe vera zmierňuje zápaly a zelený čaj zlepšuje prietok krvi. Účinky TIMME chladivého gélu s CBD:

Zmierňuje bolesti pri natiahnutých svaloch

Zmierňuje bolesti a opuchu kĺbov napríklad pri artritíde

Zlepšuje a urýchľuje regeneráciu

Zlepšuje prekrvenie pokožky v mieste aplikácie gélu

Pôsobí protizápalovo

Dodáva príjemný chladivý pocit

Čo je CBD?

CBD je skratka pre kanabidiol. Ide o látku, ktorá sa rovnako ako známa THC látka, získava z konope. Tieto rastliny sa delia na dva typy: Cannabis Sativa a Cannabis Indica. A zatiaľ čo odrode Indica dominuje THC, na CBD je bohatá odroda Sativa, ktorá sa využíva hlavne na liečebné účely. Okrem THC a CBD sa z konope extrahuje ďalších viac ako sto účinných látok, ktoré vzájomne posilňujú svoje účinky. Z toho dôvodu je najúčinnejšie využívať širokospektrálne konopné produkty, ktoré ponúka aj značka TIMME. Okrem mnohých ďalších látok je v mixe zastúpené aj THC, ale iba do zákonom povoleného limitu 0,2 %. CBD oproti THC nemení stav vedomia a jeho použitie je úplne v súlade s našimi právnymi predpismi. Navyše, užívať ho môžu dokonca aj olympionici. Ide o látku, ktorá je schválená Svetovou antidopingovou agentúrou. Dodajme, že CBD produkty TIMME sú vegánske, na prírodnej báze a bez geneticky upravených rastlín (GMO Free). Konope, z ktorého sú vyrobené, je získavané legálnym pestovaním v USA a bez použitia zdraviu škodlivých látok.