Interrupcie posúdi výbor. Danko sa pýta, či Vašečka mohol návrh podať

Na archívnej snímke predseda parlamentu SR Andrej Danko. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. októbra (TASR) - Predloženie návrhu novely zákona o umelom prerušení tehotenstva od Richarda Vašečku (nezaradený) do parlamentu preskúma v utorok (16. 10.) Ústavnoprávny výbor NR SR. Obrátil sa naň predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS). Žiada výklad, či táto novela bola na októbrovú schôdzu predložená v súlade s rokovacím poriadkom.Problém spočíva v tom, že podobnú iniciatívu od ĽSNS plénum v júni odmietlo. Rokovací poriadok hovorí, že rovnaký návrh je možné predložiť až o pol roka. Danko preto Vašečkovu novelu na októbrovú schôdzu zatiaľ nezaradil.povedal pre TASR Vašečka.Keď poslanci návrh ĽSNS stopli tým, že prijali procedurálny návrh nepokračovať v rokovaní o tomto bode, kotlebovci to skúsili opäť a obmedzenie interrupcií predložili na septembrové plénum. Ústavnoprávny výbor však upozornil, že návrh nebol podaný v súlade s Rokovacím poriadkom NR SR, keďže neuplynula šesťmesačná lehota. O novele sa teda nerokovalo.Vašečka chce do zákona dostať pravidlo, že na žiadosť matky je tehotenstvo možné umelo prerušiť v štyroch prípadoch. Ak je to nevyhnutné pre záchranu života matky, ak je to nevyhnutné pre zabránenie trvalého a vážneho poškodenia zdravia matky, ak vzniklo v dôsledku trestného činu a tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov alebo vtedy, ak nenarodené dieťa preukázateľne trpí ťažkým poškodením, alebo poškodením, pre ktoré nebude po narodení schopné života, a tehotenstvo nepresahuje 24 týždňov.Keď ĽSNS tému v júni otvorila, na politickej scéne sa spustila široká diskusia. Vytvorila sa aj pracovná skupina, ktorá má pripraviť zmenu interrupčného zákona. Za okrúhlym stolom sa stretli členovia Smeru-SD, SNS, OĽaNO, Sme rodina aj Vašečka. V júni tam boli aj zástupcovia mimovládok a ministerstiev. Okrúhle stoly budú pokračovať celú jeseň, výsledkom má byť novela priechodná parlamentom.