KĽDR a Južná Kórea diskutovali o spolupráci

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 15. októbra (TASR) - Severná a Južná Kórea sa v pondelok dohodli na spolupráci s cieľom znížiť napätie na hraniciach, zlepšiť dopravné spojenia a umožniť stretnutia rodín rozdelených kórejskou vojnou, informovala agentúra AP. Obe krajiny uvažujú aj o spoločnej organizácii zimných olympijských hier v roku 2032.Juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie po pondelkovom bilaterálnom rokovaní na vysokej úrovni v pohraničnej dedine Pchanmundžom informovalo, že obe krajiny čoskoro uskutočnia ďalšie rozhovory. Ich cieľom má byť zníženie napätia na vzájomnej hranici a zriadenie spoločného vojenského výboru, ktorý bude udržiavať vzájomnú komunikáciu a zabraňovať možným krízam a náhodným konfrontáciám.KĽDR a Južná Kórea sa dohodli aj na spustení spoločného projektu zameraného na modernizáciu a vzájomné prepojenie železníc a ciest v západných a východných regiónoch oboch krajín. Slávnostná ceremónia, ktorá celý projekt oficiálne odštartuje, by sa mala uskutočniť na sklonku novembra alebo začiatkom decembra. Informáciu priniesla agentúra Jonhap.Na spoločnom stretnutí na konci októbra chcú športoví funkcionári oboch Kóreí rozoberať plány na vyslanie spoločných reprezentačných tímov na letné olympijské hry v roku 2020. KĽDR a Južná Kórea majú podľa AP záujem organizovať spoločne zimnú olympiádu v roku 2032.Zástupcovia Soulu a Pchjongjangu sa okrem toho plánujú v novembri stretnúť so zástupcami Červeného kríža. V spolupráci s ním plánujú uskutočňovať videokonferencie, ktoré by mali sprostredkovávať kontakt členov rozdelených kórejských rodín.Vodca Severnej Kórey Kim Čong-un a juhokórejský prezident Mun Če-in sa v septembri na summite v severokórejskom hlavnom meste Pchongjang dohodli na viacerých projektoch, ktoré majú zlepšiť vzájomnú spoluprácu. Zahŕňajú nové železničné a cestné spojenia a aj obnovenie hospodárskej spolupráce - čo si však vyžaduje zrušenie medzinárodných sankcií uvalených na KĽDR.