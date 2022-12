Invázia bieloruskej armády na Ukrajinu je nepravdepodobná, Lukašenko na to má niekoľko dôvodov

Lukašenko nemá v úmysle ísť do vojny

Bieloruská armáda by bola malou silou

12.12.2022 (Webnoviny.sk) - Invázia bieloruskej armády na Ukrajinu je krajne nepravdepodobná. V najnovšej správe to tvrdí americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) Inštitút sa domnieva, že tlak Kremľa na Bielorusko, aby podporilo ruskú agresiu na Ukrajine, je súčasťou dlhodobého úsilia zameraného na upevnenie ďalšej kontroly nad Bieloruskom.Moskva sa snaží o zriadenie vojenskej základne v Bielorusku a zavedenie priamej kontroly nad bieloruskou armádou. Pravidelne sa usiluje využiť svoj vplyv na bieloruské bezpečnostné a vojenské záležitosti a robí nátlak na Bielorusko, aby podporilo jeho inváziu na Ukrajinu.Analytici inštitútu sa domnievajú, že Bielorusko pravdepodobne nenapadne Ukrajinu pre vnútornú situáciu v krajine. ISW už skôr vyhodnotil, že Lukašenko nemá v úmysle ísť do vojny na Ukrajine pre riziko obnovenia nepokojov v Bielorusku, ak jeho bezpečnostný aparát bude oslabený zapojením sa do vojny na Ukrajine „Zapojenie veľkej časti tohto bezpečnostného aparátu do vojny na Ukrajine pravdepodobne spôsobí, že Lukašenko bude zraniteľný voči ďalším nepokojom a odporu. Lukašenko si tiež pravdepodobne uvedomuje, že invázia na Ukrajinu by podkopala jeho dôveryhodnosť ako vodcu suverénneho štátu," píše ISW.Analytici sú zároveň presvedčení, že aj keď Lukašenko zmobilizuje výrazne väčší počet svojich vojakov na útok na Ukrajinu, bieloruská armáda bude stále malou silou, ktorá nebude schopná dosiahnuť výrazné operačné úspechy.„V najhoršom prípade vstup Bieloruska do vojny odvedie pozornosť ukrajinských síl od súčasnej frontovej línie na východe Ukrajiny," uvádza sa v správe ISW.