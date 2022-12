Vodu dokážu vyčistiť udržateľné produkty zo živice

Nové katióny slabých kyselín (WAC) a anióny slabých zásad (WBA) v produktovej línii zmesových živíc LANXESS Lewatit



Udržateľný prístup je predpokladom dôstojnej existencie ľudí na celom svete a ochrany prírodných zdrojov našej planéty pre budúce generácie. "Preto sa spoločnosť LANXESS aktívne vydáva na cestu k obnoviteľným zdrojom a obehovému hospodárstvu,"Tri nové katióny slabých kyselín živice (WAC), ktoré sú teraz súčasťou portfólia produktov Lewatit, sa predávajú pod značkou LANXESS Scopeblue sustainability. Tá bola vytvorená pre výrobky, ktoré buď obsahujú viac ako 50 % obnoviteľných surovín, alebo boli vytvorené s polovičnou uhlíkovou stopou v porovnaní s konkurenčnými výrobkami z bežných surovín. Živice Lewatit S 8227, Lewatit S 8229 a Lewatit CNP P od spoločnosti Scopeblue, ktoré sa používajú najmä na čiastočné zmäkčovanie pitnej vody, spĺňajú obe kritériá, pretože viac ako polovica suchej hmotnosti každej z týchto akrylových živíc pochádza z akrylonitrilu, ktorý možno získať z tallového oleja prostredníctvom hmotnostného vyváženia. Tento vedľajší produkt výroby celulózy sa potom premieňa na propylén a reaguje s amoniakom, ktorý sa vyrába redukciou atmosférického dusíka "zeleným" vodíkom.Živice Scopeblue majú až o 67 % nižšiu uhlíkovú stopu ako bežné výrobky a obsahujú viac ako 90 % obnoviteľných surovín. V súlade s prístupom hmotnostnej bilancie sú chemicky identické s bežnými výrobkami a vyrábajú sa v tých istých závodoch s použitím rovnakých procesov.Spoločnosť LANXESS nedávno začala s výrobou aniónových výmenných živíc na základe slabých bází (WBA) - Lewatit MP 62 WS a Lewatit S 4528 - ktoré sa vyrábajú zo styrénu pochádzajúceho z udržateľných zdrojov. Používajú sa najmä pri čistení odpadových vôd, pri chemických procesoch a v potravinárskom priemysle. Vzhľadom na zložitejšie procesy syntézy nie je možné pri týchto živiciach znížiť podiel konvenčných surovín v konečnom výrobku v rovnakej miere ako pri živiciach WAC. "Keďže každé percento smerom k udržateľnosti a každá ušetrená tona CO2 je zlepšením, spoločnosť LANXESS týmto krokom dokazuje, že tieto živice, ktoré nesú v názve označenie Eco, boli vyrobené aj z udržateľných, biologických alebo recyklovaných surovín,"Obnoviteľné alebo odpadové suroviny sa priraďujú k zodpovedajúcemu množstvu udržateľných výrobkov pomocou metódy hmotnostnej bilancie. Suroviny alebo prekurzory, ktoré majú preukázateľne udržateľný pôvod, sa používajú na výrobu hmotnostne vyvážených výrobkov a prideľujú sa vybraným výrobkom pomocou špecifickej bilančnej metódy. To umožňuje integráciu obnoviteľných surovín do existujúcich výrobných a dodávateľských reťazcov.Závod na výrobu trvalo udržateľných živíc v nemeckom Leverkusene a hromadne vyvážené výrobky sú vopred nezávisle certifikované. V prípade iónomeničových živíc dokazuje certifikácia podľa ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification), že kritériá spoľahlivého bilancovania sú splnené a správne uplatnené. Zákazníci si preto môžu byť istí, že množstvo ponúkaných trvalo udržateľných živíc zodpovedá iba ekvivalentnému objemu použitých trvalo udržateľných surovín.Dôležitou oblasťou použitia živíc WAC sú filtračné zásobníky vody, ktoré sa používajú najmä na prípravu čiastočne zmäkčenej vody, napríklad na prípravu horúcich nápojov, ako je káva a čaj. Takéto filtračné systémy sa používajú v domácich aj komerčných aplikáciách.Najväčšiu časť hmotnosti týchto zásobníkov tvorí práve iónomeničová živica. Vysoká úroveň udržateľnosti živíc Scopeblue má preto významný vplyv na udržateľnosť konečných výrobkov orientovaných na spotrebiteľa, ako sú vyššie uvedené zásobníky. "Nové výmenné živice pomáhajú našim zákazníkom dosiahnuť ich vlastné ciele v oblasti udržateľnosti. Okrem toho sa táto vysoká udržateľnosť výrobku môže využiť ako konkurenčná výhoda alebo sa môže propagovať ako pridaná hodnota,"Viac informácií o výrobkoch spoločnosti nájdete na webovej stránke http://www.lewatit.com . Podrobnejšie informácie konkrétne o udržateľných iónovo-výmenných živiciach nájdete aj v brožúre s názvom "Udržateľne vyrábané iónomeničové živice - malé živicové guľôčky šetrné ku klíme".Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2021 dosiahol obrat 7,6 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 900 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme nájdete na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS