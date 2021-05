Investícia, ktorá priniesla desiatky pracovných miest

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.5.2021 (Webnoviny.sk) -Nové pracovné miesta a ešte vyšší komfort zákazníkov spoločnosti Lidl, to sú dva hlavné výsledky rozšírenia Logistického centra Sereď. Rozloha jednej z najekologickejších priemyselných stavieb na svete sa zväčšila o 12 000 metrov štvorcových, teda o štvrtinu svojej pôvodnej plochy. Celková výška investície dosiahla 13 miliónov eur, pričom stavebné práce trvali deväť mesiacov. V súvislosti s rozšírením skladu prijal Lidl 40 nových kmeňových zamestnancov. V priebehu posledných dvanástich mesiacov vytvoril Lidl viac ako 300 nových pracovných miest na dobu neurčitú a ďalšie stovky ľudí prijal na výpomoc počas prvej aj druhej vlny pandémie koronavírusu."V čase otvorenia Logistického centra v Seredi sme mali na Slovensku 124 predajní, dnes ich však máme už 150 a z toho vyplývajú aj vyššie požiadavky na naše skladovacie a logistické kapacity. Našou základnou snahou je umožniť zákazníkom, aby si v našich predajniach jednoducho a pohodlne nakúpili všetko čo potrebujú pod jednou strechou, aby všetok tovar mali dostupný v dostatočných množstvách, čo najčerstvejší a samozrejme za čo najlepšiu cenu. V našom koncepte totiž všetok tovar, s výnimkou nebaleného čerstvého pečiva, prijmeme od dodávateľov vo veľkosklade, odkiaľ putuje do konkrétnej predajne. Vďaka tomuto systému dokážeme lepšie kontrolovať kvalitu a čerstvosť nami ponúkaných tovarov a tiež efektívnejšie a ekologickejšie nastaviť logistiku," povedal Slavomír Špánik, obchodný riaditeľ Logistického centra Sereď.Generálnym dodávateľom stavby bola slovenská firma TOPA STAV. Lidl pri výstavbe svojich budov zohľadňuje aj aspekt trvalej udržateľnosti, inak tomu nie je ani v tomto prípade. Logistické centrum v Seredi sa v roku 2016 stalo prvou budovou, ktorá na území Slovenska získala najvyšší možný stupeň medzinárodne najvýznamnejšej ekologickej certifikácie BREEAM a následne aj národné ocenenie v oblasti udržateľnej výstavby a architektúry – VISIO 2020. "Pokračujeme v dodržiavaní štandardov BREEAM, ktoré sme splnili pri výstavbe tohto logistického centra pred štyrmi rokmi. Vybudovali sme retenčnú nádrž a zelenú stenu. Na stavbe sa denne podieľali desiatky pracovníkov generálneho dodávateľa, ktorý spolupracuje s približne 25 subdodávateľmi. Sme radi, že sa nám aj takýmto spôsobom darí pomáhať slovenskej ekonomike," povedal Karol Krasowski, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za centrálne služby, expanziu a výstavbu. Veľkosklad v Seredi získal najvyšší stupeň BREEAM ako v poradí 14. budova na svete. Medzi industriálnymi projektami sa to predtým podarilo iba budovám v Holandsku, Írsku a Veľkej Británii.Lidl vstúpil na slovenský trh v septembri 2004 ako posledná z veľkých obchodných sietí. Aktuálne má na Slovensku 150 predajní, tri logistické centrá (okrem Serede aj v Nemšovej a Prešove) a centrálu v Bratislave. Diskont na Slovensku zaplatí ročne desiatky miliónov eur na daniach a je už šesťnásobným držiteľom ocenenia Daňovník roka, ktoré udeľuje Finančná správa. Lidl na Slovensku zamestnáva viac ako 5500 ľudí. Lidl je päťnásobným držiteľom prestížneho medzinárodného certifikátu Top Employer Europe a Top Employer Slovakia a už trikrát sa tešil z prvenstva v národnej súťaži Najzamestnávateľ. Za svoje aktivity vo vzťahu k zamestnancom získal obchodný reťazec aj prestížne ocenenie Via Bona. Na základe hlasovania verejnosti sa Lidl už pätnásťkrát tešil z ocenenia Obchodník roka.Informačný servis