Za obchodovanie s ľuďmi odsúdili vo Veľkej Británii päticu Slovákov, sú medzi nimi aj ženy

10.5.2021 (Webnoviny.sk) - Päť občanov Slovenska odsúdili vo Veľkej Británii za obchodovanie s ľuďmi na tresty odňatia slobody od štyroch do ôsmich rokov. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová Zároveň pripomenula, že policajti už v roku 2019 v rámci akcie „Robotic“ v Nemecku, v Holandsku a na Slovensku rozložili organizovanú skupinu, ktorá sa zaoberala práve obchodovaním s ľuďmi.„Ide o Slovákov z východného Slovenska vo veku od 46 do 66 rokov, z nich tri sú ženy," uviedla Bárdyová s tým, že dnes už odsúdení sa na území SR a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v období rokov 2008 až 2017 dopúšťali trestnej činnosti, a to konkrétne zločinu obchodovania s ľuďmi a obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti.Slovenskí policajti v rámci akcie v roku 2019 vykonali domové prehliadky a prehliadky iných priestorov a pozemkov v Michalovciach. Zaistili pritom rôzne listinné dôkazy, mobilné telefóny a SIM karty, platobné karty, príručný trezor a zlaté šperky, ako aj ďalšie veci dôležité pre trestné konanie.Na území SR podľa Bárdyaovej vykonávala dozor nad vyšetrovaním prípadu Krajská prokuratúra Prešov za aktívnej účasti a podpory Koordinačného centra zriadeného pre tento účel v sídle Eurojustu v Haagu.„V najbližšom období sa bude rozhodovať o zaistení majetku páchateľov a o odškodnení obetí obchodovania s ľuďmi," dodala hovorkyňa.