Investícia s vôňou kakaa

Baracocoa: Spojenie tradície a inovácie

Kakao: Čierne zlato so svetlou budúcnosťou

Globálny potenciál a atraktívna investícia

3.10.2024 (SITA.sk) - Slovenská investičná skupina Proxenta, pôsobiaca na trhu už 15 rokov, opäť potvrdzuje svoj inovatívny prístup k investíciám. Jej prvá fabrika na Kube oslávila tento rok piate narodeniny a skupina teraz finalizuje založenie svojho druhého slovensko-kubánskeho joint venture podniku. Ten je zameraný na spracovanie kakaových bôbov a výrobu kakaových a čokoládových produktov.Nový spoločný podnik nesie názov Baracocoa a vzniká v spolupráci s kubánskou štátnou spoločnosťou Sociedad Mercantil Alimcor S.A. Čerpá z bohatých tradícií pestovania prémiového kakaa v regióne Baracoa, kde sa už od roku 1958 pestujú jeho najkvalitnejšie odrody. Až 80 % kubánskej produkcie kakaa pochádza práve z tohto regiónu.Baracocoa sa bude špecializovať na spracovanie kakaových bôbov a výrobu širokej škály kakaových produktov. Patria sem kakaové maslo, čokolády, pralinky a ďalšie prémiové výrobky. Moderné európske výrobné linky, implementované počas rozsiahlej rekonštrukcie, zabezpečia vysokú efektivitu a kvalitu produkcie. Je jedinou fabrikou svojho druhu na ostrove a jej spracovateľská kapacita je nastavená tak, aby bolo možné spracovať kakaové bôby aj z plánovanej rozšírenej výsadby.Kakao je už stáročia považované za "čierne zlato". Dnes je nielen obľúbenou surovinou pre milovníkov čokolády, ale aj zaujímavou komoditou pre investorov. Jeho cena je menej ovplyvnená geopolitickými zmenami v porovnaní so zlatom a ponúka možnosť diverzifikácie investičného portfólia.S rastúcim dopytom po prémiovej čokoláde na svetových trhoch má Baracocoa výnimočnú pozíciu na úspech. Očakáva sa, že projekt vygeneruje pôsobivý peňažný tok vo výške 214 miliónov USD počas 25 rokov. Pre investorov to môže predstavovať očakávanú mieru výnosu 12 % ročne, čo robí z projektu atraktívnu investičnú príležitosť. Investovať v Proxente je možné od minimálneho vkladu 10.000 eur.Viac informácii o tomto revoločnom projekte sa dozviete tu na www.revolucnainvesticia.sk Zverejnené informácie nie sú návrhom na uzatvorenie zmluvy, analýzou investičných príležitostí, investičným odporúčaním ani investičným poradenstvom a neberú do úvahy situáciu a osobné pomery jednotlivých investorov, ich finančnú situáciu, znalosti, skúsenosti, ciele alebo potreby. Propagované finančné nástroje nemusia byť pre konkrétnych investorov vhodné.Informačný servis