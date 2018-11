Investícia stvorená v mori

Ako sa rodí perla?

Perlový skvost

Na maloobchodnom trhu sú k dispozícii najmä tzv. kultivované perly pochádzajúce z chovov. Prírodná krása je však najvzácnejšia, a tak aj ceny prírodných perál z roka na rok rastú. Náhrdelník, ktorý v 90. rokoch stál "iba" 10 tisíc libier, sa teraz predáva až za desaťnásobok. "Investícia do správnych šperkov je podobná investícii do umeleckého diela," hovorí Alojz Ryšavý, klenotník a majiteľ najväčšieho českého klenotníctvo ALO ​​diamonds. Perly sú navyše obľúbeným darčekom pre ženy. Tie sa týmito symbolmi krásy, čistoty a plodnosti zdobili už pred viac ako 100 tisíc rokmi.Najvýznamnejším cenotvorným faktorom je samozrejme veľkosť. Okrúhle perly sú hodnotnejšie, ale žiadané sú aj skvosty nepravidelných tvarov. Dôležitý je tiež ich povrch - čím sú hladšie, tým sú drahšie. Kupci ocenia aj vysoký lesk, a tiež platí, že morské perly sú drahšie než sladkovodné. "Veľkú investičnú hodnotu majú čisto prírodné perly. V roku 2005 bola La Regente, piata najväčšia prírodná perla na svete, vydražená za 1,8 milióna eur. Ak chcete uložiť peniaze do perál, kúpte si ich v podobe prsteňa či náhrdelníka. Vaša investícia sa vám rozhodne zhodnotí, " radí Alojz Ryšavý.