Prieskum: Fidesz by volilo až 38 % Maďarov

Budapešť 9. novembra (TASR) - Podpora maďarskej vládnej strany Fidesz medzi voličmi je aj naďalej veľmi silná. Podľa októbrového prieskumu inštitútu Nézőpont, ktorého výsledky v piatok zverejnilo internetové vydanie denníka Magyar Hírlap, by Fidesz získal v májových voľbách do Európskeho parlamentu až 13 mandátov.Najvyššiu stratu preferencií zaznamenala v októbri ochranárska opozičná strana Politika môže byť iná (LMP), ktorá by sa podľa tohto prieskumu s dvojpercentnými preferenciami nedostala už do maďarského, ale ani Európskeho parlamentu.Sympatie Fideszu vyjadrilo 38 percent opýtaných, čo zodpovedá zhruba trom miliónom voličov. V kategórii rozhodnutých voličov by získal vládny blok Fidesz-KDNP až 51 percent hlasov.Jobbik v prieskume podporilo desať percent opýtaných, rovnako ako mesiac predtým.Podporu na úrovni piatich percent si zachovala Maďarská socialistická strana (MSZP), mierny pokles na štyri percentá zaznamenala Demokratická koalícia (DK) expremiéra Ferenca Gyurcsánya.Dve percentá voličských hlasov by získali strany Momentum a Maďarská strana dvojchvostého psa (Magyar Kétfarkú Kutyapárt). Jedno percento dosiahla novozaložená strana Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom).(spravodajca TASR Ladislav Vallach)