Investície do realitných projektov dosiahli v 1. polroku 348 mil. eur

Bratislava 11. októbra (TASR) - Celkový objem investícií do realitných projektov dosiahol na Slovensku v prvej polovici tohto roka 348 miliónov eur. Je to medziročný nárast o 117 %. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Property Lending Barometer siete poradenských spoločností KPMG.Tento rok je na Slovensku najpreferovanejším segmentom na financovanie maloochod, nasledujú logistika a priemyselné projekty.SR dosiahla rast napriek tomu, že rovnako ako minulý rok zástupcovia slovenských bánk nepovažujú financovanie realitných projektov za strategickú prioritu, uvádza prieskum.Priemerná výška poskytnutého úveru v projektovom financovaní realít sa na Slovensku pohybuje od 10 až 15 miliónov eur.doplnil senior manažér pre sektor finančných služieb spoločnosti na Slovensku Michal Maxim.Objem investícií do realitných projektov sa v šiestich hlavných krajinách strednej a východnej Európy (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko) od roku 2012 pravidelne zvyšuje. Slovensko je aktuálne regionálnym lídrom z hľadiska výšky rastu.