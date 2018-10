Stratégia zamestnávania cudzincov podľa Klubu 500 pomôže podnikateľom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 11. októbra (TASR) - Návrh stratégie pracovnej mobility cudzincov podľa Klubu 500 pomôže znížiť byrokratické prekážky pri zamestnávaní ľudí z tretích krajín. Pre podnikateľov to znamená jednoduchšie hľadanie pracovníkov a možnosť ďalšieho rozvoja. Podnikatelia však upozorňujú, že navrhnuté opatrenia je dôležité urýchlene premietnuť do reality.Nedostatok pracovnej sily sa stal jednou z najväčších prekážok rozvoja slovenskej ekonomiky a až takmer 40 % podnikateľov kvôli tomuto problému musí odmietať nové zákazky a investície. Jedným z možných riešení sú návrhy opatrení Stratégie pracovnej mobility cudzincov, ktorú v stredu (10.10.) schválila vláda.uviedol v stanovisku pre médiá výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.Návrh obsahuje opatrenia, ktoré celý proces prijímania zamestnancov významne skrátia.dopĺňa Gregor.Klub 500 na nedostatok pracovných síl v priemysle dlhodobo upozorňuje. Každý jeden z podnikateľov sa už stretol so situáciou, keď bol nútený odmietnuť zákazku z dôvodu nedostatku pracovnej sily. Viacerí členovia Klubu 500 naviac boli v minulosti nútení presunúť časť svojich zákaziek do svojich zahraničných spoločností. Slovenská ekonomika tak prichádza o nemalé peniaze, o možnosti rastu a táto situácia sa neustále zhoršuje." myslí si Gregor.Podľa združenia bude jednou z ďalších úloh do budúcnosti spracovanie stratégie podpory priemyslu na nasledujúcich 20 rokov a to aj prostredníctvom podpory vedy, výskumu a inovácií tak, aby podniky nestratili svoju pozíciu na európskych a svetových trhoch.dodáva Gregor.