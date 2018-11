Investície nemeckých firiem do výskumu a vývoja vlani vzrástli o 9,3 %

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Essen 12. novembra (TASR) - Investície nemeckých firiem do výskumu a vývoja v minulom roku vzrástli o 9,3 % na 68,6 miliardy eur. Ukázali to výsledky štúdie, ktorú v pondelok zverejnilo vzdelávacie a výskumné združenie Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft so sídlom v Essene.Podľa združenia údaje, ktoré zozbieralo na objednávku ministerstva pre výskum, sú predbežné. Konečné výsledky, rozdelené do sektorov, budú publikované na jar budúceho roka.Predbežné výsledky však odhalili, že nemecké spoločnosti v minulom roku zamestnali takmer 20.000 ľudí v oblasti výskumu a vývoja. Celkový počet zamestnancov v tomto odvetví sa tak zvýšil na 432.000 osôb.Autori štúdie vypočítali, že došlo k značnému rastu investícií do výskumu a vývoja na univerzitách, v podnikoch ako aj v štátnych ústavoch.konštatuje sa v správe.Stifterverband tiež citovalo nemeckú ministerku pre výskum Anju Karliczekovú, podľa ktorej nové údaje ukazujú, ako silno podniky a verejný sektor spolupracujú na výskume a vývoji.Na štúdii sa zúčastnilo 26.000 spoločností, ktoré vyplnili zaslané dotazníky.