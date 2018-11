Rimavskú Sobotu povedie J. Šimko, chce sa sústrediť na rozvoj a prácu

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván

Rimavská Sobota 12. novembra (TASR) – Rekonštrukcia ulíc a miest, skrášľovanie mesta, rozvoj rekreačnej oblasti Kurinec, ale aj práca a zamestnanosť. To sú podľa slov staronového primátora Rimavskej Soboty Jozefa Šimka (nezávislý) priority, na ktoré sa chce sústrediť vo svojom treťom volebnom období.„V spolupráci so SARIO a vládou SR urobíme všetko pre to, aby sme do tohto nášho zaostalého regiónu dokázali dotiahnuť nejakého investora. Čo nebude ľahké, pretože to má pod kontrolou vláda a sám investor rozhodne, kam pôjde,“ podotkol Šimko.Zároveň sa poďakoval občanom, ktorí ohodnotili jeho štvorročnú prácu. „Môžem prisľúbiť, že urobím všetko pre to, aby sa naše mesto ďalej rozvíjalo a napredovalo. Z Rimavskej Soboty chcem urobiť jedno z najkrajších okresných miest v rámci celej SR,“ zdôraznil primátor.Podľa oficiálnych výsledkov, ktoré na stránke mesta zverejnila mestská volebná komisia, získal Jozef Šimko dovedna 5081 hlasov (58,02 percenta) z celkovo 8757 platných hlasov. Na druhom mieste skončil Radovan Ceglédy (nezávislý) s 3192 hlasmi, za ním sa umiestnil Róbert Zagyi (nezávislý) s 281 hlasmi a Viliam Vaš (KDH) s 203 hlasmi. Volebná účasť v meste dosiahla úroveň 46,88 percenta.