Investície v roku 2024? Odborníci odporúčajú okrem tradičných investícií sledovať aj nové príležitosti

1. Dlhopisy

2. Nehnuteľnosti

3. Akcie

24.1.2024 (SITA.sk) -"Dlhopisový trh v súčasnej dobe poskytuje priaznivé prostredie. Jedným z faktorov je pravdepodobnosť, že úrokové sadzby sú blízko svojho vrcholu a očakávanie ďalšieho rastu úrokových sadzieb je nízke, čo môže pozitívne ovplyvniť cenu dlhopisov pre investorov. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov nie je potrebné podstupovať vysoké riziko na dosiahnutie atraktívnych výnosov," upozorňujeJednou z noviniek na slovenskom trhu od minulého roka sú tzv.. Dlhopisové fondy s vopred známou splatnosťou prevažne zložené z veľkých a stabilných spoločností ako napríklad IBM, BMW či ENEL dokážu poskytnúť očakávané výnosy v čase ich splatnosti. Jediným rizikom je nedodržanie stanovenej splatnosti alebo krach niektorých spoločností z portfólia, čo je však málo pravdepodobné. Cieľom tejto investície je teda klientovi dodať vysokú mieru istoty vo vysoko kolísavom prostredí úrokových sadzieb.Hoci úroky hypoték od minulého leta stúpli dvojnásobne, po prepočte sa oplatí v súčasnosti kúpiť nehnuteľnosť viac než pred 18 mesiacmi. Dôvodom je výrazný pokles cien domov a bytov najmä mimo Bratislavy. Oproti vrcholu v júli 2022 sa ich ceny znížili v priemere až o 11,8 percenta. Pri posudzovaní výhodnosti kúpy nehnuteľnosti s pomocou hypoúveru je podľa Michala Ďuriša dôležité sledovať aj iné faktory než iba výšku úroku či splátky."Po turbulentnom roku a pol sa konečne nachádzame v niekoľkomesačnom období, keď neočakávame výrazné zmeny v cenách hypoték. ECB zvyšovanie úrokov na tento rok stopla, rovnako z eurozóny aj USA prichádzajú optimistické správy o inflácii. Teraz je ideálne obdobie kúpiť nehnuteľnosť. Domy a byty majú prívetivé ceny, ktoré zrejme pri reštarte svetovej ekonomiky zdražejú s rastom kúpnej sily. S dnešnými úrokmi na hypotéke, ktoré sa pohybujú medzi 4 % až 5 %, však vieme v budúcnosti flexibilne pracovať," vysvetľuje Michal Ďuriš.Na ilustráciu: pred vyše rokom stál napríklad dvojizbový byt v bratislavskom Ružinove s rozlohou okolo 60 štvorcových metrov 260 000 eur, v súčasnej situácii by majiteľ dostal aj o 30 000 eur menej. Dnes by preto záujemca o kúpu bytu potreboval 230 000 eur."Výhodu majú investori, ktorí sú ochotní teraz zniesť vyššie úroky na hypotéke a viac si všímajú, koľko ich nehnuteľnosť na hypotéku bude stáť na konci. Zároveň teraz vedia cenu zjednať ešte nižšie, vybrať si tú najlepšiu z ponúk a vyhnúť sa davu, ktorý príde na trh po znížení cien hypoték či už o rok alebo neskôr," dodáva Michal Ďuriš."Okrem celotrhových fondov svetových akcií rozvinutých trhov vnímame príležitosť na investovanie ako doplnok k základnému investičnému portfóliu aj v sektorových akciách z oblasti AI, zelenej energie či zdravotníctva a v rozvíjajúcich sa ekonomikách (emerging markets), ako je napr. India. Tieto príležitosti by však mali tvoriť maximálne 15 – 20 % celkového investičného portfólia, aby sme vyvážili zvýšené riziko," vysvetľuje Michal Ďuriš.Umelá inteligencia (AI) sa už využíva takmer v každom odvetví, kde je vyvíjaný tlak na zvýšenie efektívnosti procesov a zavádzanie inovácií. AI sa už bežne používa na zlepšenie personalizácie produktov, prediktívnu analýzu, programovanie strojov, zefektívnenie výrobných a rozhodovacích procesov alebo napríklad aj na analýzu dát a pomoc pri znižovaní nákladov spoločností.Budúcnosť vidíme taktiež v sektore zelených investícií. Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo je stále jeden z veľkých investičných trendov, ktorý môže priniesť investorom v nasledujúcich rokoch slušné investičné príležitosti. Spoločnosť Blackrock odhaduje, že kapitálové investície do globálneho energetického systému by sa mohli do roku 2050 zdvojnásobiť na 4 bilióny dolárov ročne, a to vďaka prijatiu nízkouhlíkových zdrojov energie, ktoré podľa očakávania budú tvoriť 70 % svetovej energetiky do roku 2050," uzatvára Michal Ďuriš.Informačný servis