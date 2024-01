Matovičovo hnutie požaduje zmenu rokovacieho poriadku parlamentu, obáva sa zásahov do suverenity Slovenska

Návrh zasahujúci do suverenity

Právomoc zvolania mimoriadnej schôdze

24.1.2024 (SITA.sk) - Poslanci hnutia Slovensko požadujú zmenu rokovacieho poriadku Národnej rady SR . Chcú vytvoriť presný mechanizmus prijímania odôvodneného stanoviska voči legislatívnym aktom Európskej únie EÚ ) a upraviť ho v rokovacom poriadku. Podľa poslancov okolo Igora Matoviča by sa tak stal účinným nástrojom, ktorý zamedzí zásahom EÚ do suverenity Slovenska.Rokovania o niektorých záležitostiach týkajúcich sa členstva našej krajiny v EÚ boli v zmysle rokovacieho poriadku prenesené na parlamentný výbor pre európske záležitosti. Navrhovatelia chcú ustanoviť, aby najmä tento výbor mal možnosť prijať uznesenie, ktorým by vydal odôvodnené stanovisko.V prípade, že spomínaný výbor neprijme odôvodnené stanovisko vo forme uznesenia a jedna tretina jeho členov by sa domnievala, že návrh legislatívneho aktu EÚ nie je v súlade so zásadou subsidiarity, má právo požiadať predsedu parlamentu o zvolanie mimoriadnej parlamentnej schôdze. Lisabonská zmluva zaviedla efektívny mechanizmus kontroly dodržiavania zásady subsidiarity a proporcionality zo strany národných parlamentov, ktoré majú možnosť formou odôvodneného stanoviska ukázať EÚ tzv. žltú alebo oranžovú kartu v prípade, ak návrh legislatívy EÚ zasahuje do suverenity jej jednotlivých členských štátov," vysvetľujú poslanci v návrhu.EÚ, v zmysle zásady subsidiarity, má v oblasti spoločnej právomoci EÚ s členskými štátmi zasiahnuť iba vtedy, ak je schopná konať účinnejšie ako samotné členské štáty. Predkladatelia zároveň informujú, že v roku 2017 Slovensko nesúhlasilo ročne s asi dvomi návrhmi legislatívnych aktov EÚ, no napr. v Česku vyjadrili nesúhlas 62-krát. Poslanci tvrdia, že postup prijatia odôvodneného stanoviska je nejednoznačný a nedostatočný.V zákone o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky sa v súvislosti s navrhovanými zmenami upraví právomoc zvolania mimoriadnej schôdze parlamentu. Okrem pätiny poslancov ju v prípade schválenia predloženého návrhu bude môcť zvolať aj tretina členov európskeho výboru.Učiniť tak budú môcť vtedy, ak predmetom rokovania mimoriadnej schôdze bude posúdenie súladu návrhu legislatívneho aktu EÚ so zásadou subsidiarity a proporcionality. Uznesenie parlamentu, ktorým sa prijalo odôvodnené stanovisko, bude mať prednosť pred uznesením európskeho výboru, ktorým sa odôvodnené stanovisko neprijalo.