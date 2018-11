Investičné šperky s prírodnými farebnými diamantami sú zárukou výnosu

Nadčasová kombinácia zlata a diamantov

Investícia na desaťročia

Pri zabezpečovaní diamantov alebo diamantových šperkov za účelom investície je potrebné myslieť na to, že predstavujú prostriedok na uloženie finančných prostriedkov na dobu aspoň 10 rokov alebo aj dlhšie. Často môže ísť o časť rodinného majetku, ktorý môže zabezpečiť aj budúce generácie. "Vynikajúce zhodnotenie v tomto horizonte zaznamenávajú šperky s nadčasovým dizajnom, ktorý nepodlieha módnym trendom. Môže ísť naprí­klad o kombináciu bieleho zlata so stále žiadanejšími a veľmi vzácnymi farebnými diamantmi," uvádza Alojz Ryšavý, klenotník a maji­teľ najväčšieho českého klenotníctva ALO diamonds.Skvelé zhodnotenie poskytujú prírodne ružové diamanty, ktoré sa podľa Fancy Color Diamond Indexu zhodnotili za 10 rokov o 180 %. Vhodnou voľbou sú tiež žlté diamanty so zhodnotením 90 % alebo modré diamanty, ktoré sa za rov­nakú dobu zhodnotili o 70 %. "Prírodne farebné diamanty prirodzene stúpajú na cene a s istotou možno povedať, že ich hodnota bude rásť aj naďalej, čo tvorí dobrý predpoklad pre vhodnú investíciu," uvádza Alojz Ryšavý. Jeho klenotníctvo ALO diamonds bolo v Česku dokonca prvým, ktoré vyrobilo šperk s prírodne ružovým diamantom.Investičné klenoty sú dlhoročnou tradíciou v západných, ekonomicky vyspelých krajinách. Stále častejšie je tento trend aj medzi Čechmi a Slovákmi, ktorí zabezpečovaním investičných šperkov nadväzujú na prvorepublikovú tradíciu rodinných klenotov predávaných z generácie na generáciu. Dôvodom je ich dlhodobé stabilné zhodnotenie.