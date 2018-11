Kaviarenský reťazec Starbucks dosiahol vo 4. kvartáli rekordné tržby

Kaviareň Starbucks v Londýne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Seattle 2. novembra (TASR) - Americký kaviarenský reťazec Starbucks zaznamenal za 4. kvartál obchodného roka 2017/2018 rekordné tržby, k čomu dopomohlo najmä ich zotavenie na kľúčovom americkom trhu.Najväčší reťazec kaviarní na svete oznámil, že za 4. štvrťrok skončeného obchodného roka (skončil sa v septembri) vzrástli jeho tržby z prevádzok otvorených viac než rok o 3 %. Prispeli k tomu najmä Spojené štáty, kde sa porovnateľné tržby zvýšili o 4 %, čo predstavuje najvyšší rast za posledných päť kvartálov. Spoločnosť tak prekonala odhady analytikov. Tí počítali s rastom porovnateľných tržieb v USA o 2,7 %.Lepšie výsledky zaznamenal Starbucks aj v Číne, kde porovnateľné tržby vzrástli o 1 %. To je vyšší rast než v predchádzajúcom kvartáli.Celkové tržby dosiahli vo 4. štvrťroku minulého obchodného roka rekordných 6,3 miliardy USD (5,53 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to znamená rast o 10,6 %.Čistý zisk dosiahol 755,8 milióna USD, čo medziročne predstavuje mierny pokles, upravený zisk na akciu ale prekonal očakávania trhov. Upravený zisk na akciu dosiahol 62 centov, zatiaľ čo analytici očakávali 59 centov/akcia.Aj za celý rok 2017/2018 dosiahli tržby Starbucksu rekord, a to na úrovni 24,7 miliardy USD. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená rast o 10 %. Upravený zisk na akciu sa zvýšil o 17 % na 2,42 USD.(1 EUR = 1,1393 USD)