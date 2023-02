Investigatívne centrum Jána Kuciaka spolu so svojimi partnermi spúšťa iniciatívu Bezpečná.Žurnalistika.sk

Piate výročie vraždy

20.2.2023 (SITA.sk) - Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK) , v spolupráci s Holandským veľvyslanectvom na Slovensku, organizáciou Reportéri bez hraníc a holandským systémom na ochranu novinárov PersVeilig, spúšťa iniciatívu Bezpečná.Žurnalistika.sk.Na tlačovej besede o tom informovali veľvyslankyňa Holandského kráľovstva v SR Gabriella Sancisi Lukáš Diko z ICJK a Pavol Szalai z Reportérov bez hraníc.Tento týždeň si pripomíname piate výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej . Podľa Dika sa za tento čas v ochrane novinárov na Slovensku veľa nezmenilo.„Aj dnes sme svedkami toho, že novinári sú terčom útokov politikov, alebo pri stretávaní sa s ľuďmi na verejnosti," povedal.Doplnil, že podľa prieskumu medzi novinármi, ktorý uskutočnili na sklonu minulého a na začiatku tohto roka, až dve tretiny slovenských novinárov sa počas posledného roka stali terčom nejakého útoku či hrozby.Vzorku tvorili viac než štyri stovky novinárov. I to bolo podnetom pre spustenie iniciatívy.Szalai skonštatoval, že kým nebudú odsúdení objednávatelia vraždy Jána Kuciaka a nebudú prijaté systémové opatrenia, slovenskí novinári nebudú v bezpečí. Založenie iniciatívy Bezpečná.Žurnalistika.sk je podľa neho takýmto systémovým opatrením.Hrozby, ktorým slovenskí novinári čelia, sú podľa neho celoeurópskymi hrozbami a myslí si, že má zmysel s nimi bojovať. Szalai zdôraznil že podľa výsledkov prieskumu sa 16 novinárov autocenzuruje v dôsledku obáv z útokov.Dika doplnil, že spustená by mala byť i webstránka, ako postupovať v prípade incidentov. V budúcnosti by tiež chceli zozbierať skúsenosti novinárov s incidentmi.Uviedol, že z prieskumu im tiež vyplynulo, že mnohí novinári by potrebovali aj psychologickú pomoc či pomoc s tréningmi v oblasti bezpečnosti.V ideálnom prípade by to malo fungovať tak, že novinár im nahlási problém, oni ho vyhodnotia a určia, aký by mal byť správny postup. Novinári by tiež mali mať možnosť požiadať o typ pomoci, akú budú potrebovať. Diko dodal, že očakávajú aj spoluprácu s políciou.Uviedol, že by bol najradšej, ak by útoky prestali, no na to by sa podľa neho musela zmeniť atmosféra v spoločnosti. V tomto smere pripomenul i útoky na novinárov zo strany niektorých politických predstaviteľov.Novinári podľa prieskumu najčastejšie čelia verbálnym útokom, išlo o 75 percent incidentov. Tie sú častejšie v online priestore, no vyskytujú sa aj mimo neho.