Navaľnyj vyzval na obnovenie hraníc Ukrajiny z roku 1991. „Niet o čom diskutovať,“ vyhlásil väznený kritik Kremľa

20.2.2023 (SITA.sk) - Väznený ruský kritik Kremľa Alexej Navaľnyj vyzval na obnovenie ukrajinských hraníc z roku 1991 a zároveň požiadal, aby Moskva Ukrajine zaplatila vojnové reparácie.„Čo sú hranice Ukrajiny? To isté, čo hranice Ruska - medzinárodne uznané, určené v roku 1991," konštatuje sa vo vyhlásení, ktoré zverejnil Navaľného tím.„Rusko musí uznať tieto hranice aj teraz. Niet o čom diskutovať," vyhlásil Navaľnyj. Informuje o tom web Kyiv Independent, ktorý cituje nezávislú ruskú spravodajskú stránku Meduza.„Dovoľte mi znova zdôrazniť, že po vojne budeme musieť uhradiť Ukrajine všetky škody spôsobené Putinovou agresiou," vyjadril sa Navaľnyj.„Avšak obnovenie normálnych ekonomických vzťahov s civilizovaným svetom a návrat hospodárskeho rastu nám umožní urobiť to bez zasahovania do rozvoja našej krajiny," dodal.