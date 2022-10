Investigatívny novinár Valček poukázal na viaceré nejasnosti vo Výbohovom obvinení, teraz čelí pokusom o zdiskreditovanie

Výpovede kajúcnikov

Úplatok pre Pellegriniho

Príbeh časovo nesedí

18.10.2022 (Webnoviny.sk) - Zistenia o nezrovnalostiach v obvinení podnikateľa Miroslava Výboha boli pravdivé a jeho kritika sa ukázala ako správna. V článku týždenníka Plus 7 dní to konštatuje investigatívny novinár Adam Valče k.Zároveň pripomína, že po tom, ako poukázal na nezrovnalosti vo výpovediach kajúcnikov, ktorí vypovedajú proti Výbohovi, sa objavili snahy o jeho zdiskreditovanie.Tie neskôr ustali, v súčasnosti sa však objavili opätovne. Bolo to krátko potom, čo upozornil, že obhajcovia dvoch kajúcnikov nakupovali strieborné mince od tej istej neznámej firmy približne v tom istom čase. Na konci transakcií nasledovali podľa Valčeka výbery stoviek tisíc eur v hotovosti z bankomatov.Novinár pripomína, že polícia na základe výpovedí Michala Suchobu Františka Imreczeho Výboha obvinila, že si mal vypýtať 150-tisíc eur pre Petra Pellegriniho a vraj ich prevzal vo svojej kancelárii v hoteli Carlton v roku 2014.„Ale miestnosť, ktorú obaja kajúcnici prekvapujúco podrobne opisujú, vtedy neexistovala," zdôraznil Valček s tým, že Imrecze sa týždeň po zverejnení jeho článku na výsluchu opravil a začal tvrdiť, že skutok sa mal stať v roku 2016.„Chybu vysvetľoval psychickou nepohodou z väzby. Prokuratúra mu uverila, dátum v obvinení Výboha opravila na rok 2016 a obžalovala ho," uviedol Valček.Ak sa však skutok stal neskôr, potom podľa Valčeka nesedí zvyšok príbehu, lebo Výboh vraj pýtal peniaze pre štátneho tajomníka ministerstva financií za podporu legislatívneho procesu k virtuálnej registračnej pokladnici.„Pellegrini bol tajomníkom práve v roku 2014 a práve vtedy finišoval spomínaný legislatívny proces," skonštatoval novinár. Obžaloba však nakoniec posunula skutok o dva roky neskôr.Valček dodáva, že o neexistujúcej kancelárii nepísal preto, aby bránil obvineného pred stíhaním, ale pre presvedčenie, že má povinnosť na takéto podstatné nezrovnalosti poukazovať.