Mladá vodička narazila v Bratislave do stĺpa, jej spolujazdkyňa podľahla zraneniam (foto)

18.10.2022 (Webnoviny.sk) - V Bratislave narazila 36-ročná vodička do stĺpa, jej spolujazdkyňa neprežila. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková , nehoda sa stala v utorok krátko po 12:00 pri podjazde na Gagarinovej ulici.Vodička na vozidle Hyundai narazila do stĺpa verejného osvetlenia, s ťažkými zraneniami ju previezli do nemocnice. „Spolujazdkyňa utrpela vážne zranenia a privolaným záchranárom sa ju nepodarilo oživiť," uviedla polícia. Príčiny dopravnej nehody vyšetrujú.