Streda 3.9.2025
Denník - Správy
Investor chce stavať Kúpeľný dom vo Vysokých Tatrách, stavebné povolenie už má
Súkromný investor plánuje vo Vysokých Tatrách výstavbu Kúpeľného domu. Pôjde o trojhviezdičkový hotel v časti Nový Smokovec. Tatranský stavebný úrad stavbu povolil, stavebné povolenie zverejnila samospráva na ...
3.9.2025 (SITA.sk) - Súkromný investor plánuje vo Vysokých Tatrách výstavbu Kúpeľného domu. Pôjde o trojhviezdičkový hotel v časti Nový Smokovec. Tatranský stavebný úrad stavbu povolil, stavebné povolenie zverejnila samospráva na svojej internetovej stránke.
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo mesto Vysoké Tatry ešte v roku 2021, právoplatnosť nadobudlo v januári 2022. Plánovaná stavba má mať jedno podzemné a jedno nadzemné podlažie s využitím podkrovného priestoru.
Ako ďalej vyplýva zo zverejneného dokumentu, ubytovanie bude poskytovať v 24 izbách a dvoch apartmánoch, pričom celkový počet lôžok predstavuje 52. Súčasťou hotela bude aj wellness so zázemím a reštaurácia s kuchyňou, Projekt počíta s vybudovaním 21 parkovacích miest, prístupovej komunikácie a vjazdu. Výmera stavebného pozemku predstavuje viac ako 2 600 metrov štvorcových, zastavaná plocha 528 metrov štvorcových.
Nebytová budova bude určená na krátkodobé pobyty. Stavebník, ktorým je spoločnosť Vysoké Tatry SK so sídlom v Bratislave, počíta v budúcom hoteli so šiestimi zamestnancami.
Stavebný úrad určil v povolení stavebníkovi viac ako tridsať podmienok. Stavba musí byť napríklad ukončená do augusta 2027, vrátane dodržania podmienok, ktoré stanovil odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Poprade.
Zdroj: SITA.sk - Investor chce stavať Kúpeľný dom vo Vysokých Tatrách, stavebné povolenie už má © SITA Všetky práva vyhradené.
