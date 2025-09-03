Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 3.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Belo
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

03. septembra 2025

Demokrati chcú v prípade účasti vo vláde vyhostiť ruského veľvyslanca a zatvoriť ruskú ambasádu – VIDEO


Tagy: Exminister obrany podpredseda Demokratov Predseda vlády Ruský prezident Ruský veľvyslanec Vyhostenie

Demokrati chcú v prípade účasti vo vláde vyhostiť ruského veľvyslanca a zatvoriť ruskú ambasádu. Povedal to v stredu predseda tejto mimoparlamentnej strany



Zdieľať
demokrati 676x477 3.9.2025 (SITA.sk) - Demokrati chcú v prípade účasti vo vláde vyhostiť ruského veľvyslanca a zatvoriť ruskú ambasádu. Povedal to v stredu predseda tejto mimoparlamentnej strany Jaroslav Naď. Stretnutie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) s Vladimirom Putinom a ďalšími predstaviteľmi autoritárskych režimov je podľa Demokratov ďalším smutným dôkazom, že predseda vlády nepracuje pre občanov Slovenska, ale pre záujmy Kremľa.

Balík opatrení


Strana preto predstavila balík opatrení, ktorými chce ochrániť Slovensko pred proruským vplyvom a kolaborantmi cudzej moci. „Fico sa opakovane stavia na stranu diktátorov a stretnutím v Číne definitívne zradil hodnoty, na ktorých stojí moderná Európa. Slovensko nesmie byť ruskou kolóniou. Preto v novej vláde presadíme zásadné opatrenia,“ povedal Naď, podľa ktorého Slovensko musí skoncovať s proruskými kolaborantmi.

Ako konkretizoval, zaviesť by chceli prísne bezpečnostné previerky vo všetkých obranných a bezpečnostných štruktúrach, ako aj v celej štátnej správe. „Dáme si pod lupu proruské extrémistické združenia a spolky, ktoré v prípade potreby rozpustíme a ich lídrov postavíme pred spravodlivosť. Vzdelávací systém upravíme tak, aby deti a mladí ľudia jasne chápali historické fakty, a to od zrady v roku 1939, cez okupáciu v roku 1968, november 1989, až po ruskú agresiu na Ukrajine v rokoch 2014 a 2022,“ povedal exminister obrany Naď.

Strana demokracie alebo strana diktatúry


Nevyhnutnou súčasťou podľa jeho slov bude aj vypnutie dezinformačných a proruských webov a stránok na sociálnych sieťach a úplné ukončenie našej závislosti od ruských energetických zdrojov. „Preveríme aj všetky väzby ruských štátnych organizácií na slovenské politické strany a vyvodíme konkrétnu zodpovednosť. A áno, vyhostíme ruského veľvyslanca a zatvoríme ruskú ambasádu. Slovensko musí byť suverénne a bezpečné,“ vyhlásil Naď.

Podpredseda Demokratov Eduard Heger dodal, že Slovensko si musí vybrať - buď bude stáť na strane demokracie, alebo na strane diktatúr. „Demokrati ponúkajú jasnú víziu, ktorá chráni našich občanov pred ruskou propagandou a pred kolaborantmi v politike. Robert Fico si vybral Putina, my si vyberáme Slovensko, jeho občanov a bezpečnú budúcnosť v Európskej únii a NATO,“ povedal.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Demokrati chcú v prípade účasti vo vláde vyhostiť ruského veľvyslanca a zatvoriť ruskú ambasádu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Exminister obrany podpredseda Demokratov Predseda vlády Ruský prezident Ruský veľvyslanec Vyhostenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Investor chce stavať Kúpeľný dom vo Vysokých Tatrách, stavebné povolenie už má
<< predchádzajúci článok
Európska komisia predložila návrh na prijatie dohôd Mercosuru a Mexika

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 