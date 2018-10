Investor chce v Trenčianskej Turnej postaviť zdravotnícke centrum

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Miroslava Mlynárová Foto: TASR/Miroslava Mlynárová

Trenčianska Turná 12. októbra (TASR)- Súkromný investor plánuje v Trenčianskej Turnej v okrese Trenčín postaviť nové zdravotnícke centrum. Realizáciou zámeru sleduje rozšírenie siete zdravotníckych zariadení v oblasti Trenčína.Zdravotnícke zariadenie počíta s prevádzkou ambulancií všeobecných a špecializovaných lekárov, so špecializovanou prevádzkou pre liečbu kardiovaskulárnych chorôb, príslušenstvom pre diagnostiku a odborné vyšetrenia s operačnými - zákrokovými sálami, ako i lôžkovou časťou. Vyplýva to zo zámeru, ktorý predložila spoločnosť DIAGNOSTICA MEDICA, a.s. so sídlom v Nitre orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.V novom zdravotníckom objekte chce firma prostredníctvom personálu poskytovať základnú a špeciálnu zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť Trenčína. Zámer by sa mal podľa nej pozitívne prejaviť predovšetkým v oblasti zamestnanosti, ako aj rozšírení poskytovanej kvalifikovanej lekárskej starostlivosti.Zariadenie sa má rozkladať na ploche 4871 metrov štvorcových. S jeho výstavbou chce investor začať v máji budúceho roka a stavbu dokončiť do roka. S prevádzkou plánuje začať v júni 2020. Náklady na realizáciu zámeru odhadol na päť miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), zároveň predpokladá, že prevádzku zariadenia bude zabezpečovať 82-členný personál.