Ak riaditeľ školy nepodá včas priznanie majetku, nemá byť odvolaný

Poslanec NR SR Oto Žarnay. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. októbra (TASR) - Zákonná povinnosť odvolať riaditeľa školy či školského zariadenia, ak nepodal včas majetkové priznanie, by sa mala zmierniť. Navrhuje to poslanec Oto Žarnay (nezaradený) v novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorú predložil na októbrovú schôdzu NR SR.V súčasnosti platí, že ak zriaďovateľom školy nie je súkromná osoba či podnikateľský subjekt, tak jej riaditeľ vykonáva prácu vo verejnom záujme. Z tohto titulu mu plynie povinnosť podať do 30 dní od nástupu do funkcie majetkové priznanie a následne každý ďalší rok v zákonnej lehote. Ak to nestihne, zriaďovateľ školy riaditeľa podľa zákona odvolá.Toto ustanovenie považuje Žarnay za veľmi tvrdé, keďže pri množstve povinností, ktoré riaditeľ školy či školského zariadenia má a najmä, ak nastupuje do funkcie po prvýkrát, môže nastať situácia, kedy túto povinnosť opomenie.argumentuje Žarnay.Jeho zmiernenie tvrdosti zákona spočíva v tom, že ak riaditeľ stanovenú lehotu na podanie majetkového priznania nestihne, zriaďovateľ ho na to najskôr upozorní. Riaditeľ tak dostane ďalšiu 30-dňovú lehotu na to, aby majetkové priznanie podal. Ak to neurobí, až potom má prísť odvolanie, ale už bez písomného upozornenia.