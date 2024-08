Investovanie do kryptomien skončilo podvodom, žena prišla o takmer 20-tisíc eur

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.8.2024 (SITA.sk) - Polícia v Bratislave vyšetruje podvod, pri ktorom žena prišla o tisíce eur. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková , poškodenú kontaktoval neznámy páchateľ s ponukou investovania do kryptomien, ktorá jej mala priniesť jednoduchý zárobok.Prostredníctvom mailovej komunikácie podvodník ženu inštruoval, aby si stiahla aplikáciu, cez ktorú mala investovanie uskutočniť. Cez aplikáciu vykonala poškodená sedem transakcií v celkovej hodnote 19 100 eur.„Pri následnom žiadaní o investované peniaze, sa neznámy páchateľ odmlčal," uvádza policajná hovorkyňa. Polícia upozorňuje občanov, aby si do svojich telefónov nesťahovali neoverené aplikácie a neposkytovali údaje zo svojej platobnej karty ani heslá do internetbankingu.