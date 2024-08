Solák v liste policajtom vyvracia nepravdivé zvesti, chce zastaviť ich odchody do civilu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





Opozičné KDH ešte v júli upozornilo, že od začiatku roka odišlo z Policajného zboru zhruba 600 príslušníkov a ich počet sa môže ešte zvýšiť. Podľa kresťanských demokratov konkrétne tento rok môže odísť až 5 000 ľudí. Zboru pritom už teraz podľa opozičného hnutia chýba viac ako 2 600 policajtov.Hnutie tiež uviedlo, že štát bývalým policajtom dlhuje odchodné v desiatkach tisíc eur. Rezort vnútra v tejto súvislosti reagoval, že odchodné bývalým policajtom, vyplatenie ktorého meškalo z dôvodu prechodného nedostatku prostriedkov naplánovaných na tento účel, bude bezodkladne uhradené.













8.8.2024 (SITA.sk) - Policajný prezident Ľubomír Solák adresovali príslušníkom Policajného zboru list, v ktorom ich vyzval na zotrvanie. Predmetný list zverejnil advokát Peter Kubina Solák v ňom podľa vlastných slov vyvracia nepravdivé zvesti napríklad o predĺžení lehoty na uvoľnenie zo služobného pomeru z dvoch na šesť mesiacov, znížení odchodného alebo úprave vyplácania výsluhových dôchodkov, ktoré by údajne mail byť vyplácané až od veku 55 rokov.Solák tiež upozorňuje na nepravdivé informácie o možnosti vyhlásenia núdzového alebo výnimočného stavu, ktorý by policajtom zabránil odísť do civilu.„Ubezpečujem Vás, že tieto informácie nie sú pravdivé!," zdôraznil Solák s tým, že rešpektuje rozhodnutie tých, ktorí sa rozhodnú odísť zo zboru. „Verím však, že sa rozhodnete slobodne a nie na základe nepravdivých informácií," dodal policajný prezident.