IPčko možno bude musieť zatvoriť tri centrá pomoci na Slovensku, občianske združenie hľadá podporu u ľudí

Boj o prežitie

Psychológovia v IPčku bezplatne, anonymne a nonstop odpovedajú na volania ľudí, ktorí ďalej nevládzu niesť duševnú bolesť. Organizácia prevádzkuje krízové linky pomoci a poskytuje pomoc osobne v každom kraji v Centrách krízovej intervencie Káčko.





15.7.2024 (SITA.sk) - Občianskemu združeniu IPčko hrozí, že zatvorí tri centrá pomoci na Slovensku. Rozlúčiť by sa tak muselo s viac ako pätinou psychológov. Aj keď za prvý polrok aktuálneho roku psychológovia v poradni odpovedali na viac ako 82-tisíc volaní o pomoc, stíhajú reagovať len na každú desiatu žiadosť o krízovú psychologickú pomoc.Riaditeľ IPčka Marek Madro tvrdí, že tento rok sa množstvo štátnych zdrojov, ktoré združenie potrebuje na prevádzku, citeľne znížilo. Združenie preto spúšťa kampaň Hľadáme ťa, ktorej cieľom je nájsť čo najväčšiu podporu pre krízovú psychologickú pomoc.„Od začiatku roka bojujeme o prežitie. Výzvy, s ktorými sme rátali, sa buď nevyhlásili alebo meškajú a boli skresané. Obmedzili sme naše náklady, šetrili na prevádzke a škrtali, kde sa dalo. Hľadali sme pomoc u štátu, u samospráv, županov a v rôznych iných inštitúciách. Niektoré centrá sa nám podarilo zastabilizovať, ale na to, aby sme pomoc poskytovali tak, ako doteraz, to zatiaľ nestačilo,” priblížil Madro.Pokračoval s tým, že ak sa združeniu nepodarí nájsť podporu, koncom augusta sa bude musieť rozlúčiť so 17 psychológmi a v troch rôznych krajoch zavrieť tri centrá pomoci. Taktiež informoval, že zamestnanci popri svojej náročnej práci už dva mesiace nedostávajú mzdu a dodal, že takto nemôžu ďalej pokračovať.„Na Slovensku síce stále úplne nechápeme význam psychologickej pomoci, ale my máme na našich krízových linkách stále viac a viac žiadostí o pomoc. Našou prioritou preto od začiatku roka bolo, aby sme ďalej zvládali odpovedať na čo najviac z nich. Teraz ale potrebujeme podporu verejnosti na to, aby sme v tom mohli pokračovať,” vysvetlil Madro.IPčko sa zároveň snaží informovať verejnosť o svojej aktivite cez príbehy ľudí, ktorým v poradni pomohli. „Ďakujem každému, ktorí sú ochotní povedať, čo pre nich IPčko znamená. Vďaka vám máme šancu vysvetliť, prečo IPčko na Slovensku potrebujeme, a nájsť podporu, aby sme mohli ďalej pomáhať ľuďom ako ste vy. Prosíme o podporu na www.ipcko.sk/podporte-nas ,” uzavrel Madro.