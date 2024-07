Brezno sa stále spamätáva z ničivej búrky, vzniknuté škody mesto odhaduje na státisíce eur

Škody odhadujú v státisícoch

Zasahovali hasiči aj polícia

Naďalej platia dopravné obmedzenia

15.7.2024 (SITA.sk) - Rozbité strechy, okná a fasády, zničené autá, polámané stromy, zaplavené ulice a domy, neprejazdné cesty. To všetko po sebe zanechala extrémne silná búrka s krúpami, ktorá sa v pondelok 8. júla prehnala centrom Horehronia.Ako informuje breznianska radnica na svojej webovej stránke, miestni si podobnú spúšť nepamätajú, už týždeň počítajú škody, ktoré spôsobila.„Na odstraňovaní následkov sme pracovali celú noc, sprejazdňovali sme mestské cesty, odstraňovali konáre z chodníkov, zabezpečovali plachty na prekrytie poškodených striech a čistili priepusty aj väčšinu ciest od nánosov bahna, listov a štrku," skonštatoval primátor Brezna Tomáš Abel a zároveň poďakoval aj všetkým zložkám, ktoré pomáhali.Pod vodou sa ocitol aj útulok Tuláčik, ľadovec zase spôsobil škody na evanjelickej fare, kostole a mestskom úrade. Šťastím v nešťastí bolo, že vyčíňanie počasia si nevyžiadalo žiadne vážnejšie zranenia. Výška škôd zatiaľ nie je známa, ale už teraz ju odhadujú na státisíce eur.Technické služby Brezno (TS) do terénu nasadili približne 70 pracovníkov a 15 kusov techniky.„Najhoršia situácia bola v časti Kiepka, Židlovo, Zadné Halny a Tisovská cesta, kde padali veľké krúpy a poškodili najviac striech, okien a fasád. V celom meste spadlo veľmi veľa zrážok, takže dažďové vpuste a rigoly nestíhali odvádzať veľké množstvo vody, čo spôsobilo zaplavenie niektorých ulíc," priblížil situáciu riaditeľ TS Lukáš Jeremiáš V súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou v okrese zasahovali profesionálni hasiči z Brezna a Závadky nad Hronom celkovo deväťkrát v priebehu 24 hodín. Množstvo výjazdov zaznamenali aj mestskí policajti, ktorí monitorovali stav miestnych vodných tokov a zabezpečovali lokality, kde by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo ujme na zdraví. Nebezpečenstvo predstavovali predovšetkým nalomené stromy, poškodené cesty, ale aj rozbité sklené výplne na budovách, ktorých pád by mohol mať tragické následky.Silný vietor, ktorý sprevádzal intenzívnu búrkovú činnosť, spôsobil problémy aj na ceste III/2378 medzi Breznom a Mýtom pod Ďumbierom. Úsek v stúpaní na Vagnár zostal z dôvodu množstva popadaných stromov neprejazdný. Na odstraňovaní následkov sa okrem hasičov a cestárov podieľali aj zamestnanci Lesov mesta Brezno (LMB), ktorým sa cestu podarilo sprejazdniť v stredu popoludní. Na ceste však naďalej platia dopravné obmedzenia.„V pracovných dňoch v čase od 5:00 do 14:00 bude premávka striedavo odstavovaná a púšťaná do jedného jazdného pruhu z dôvodu pohybu mechanizmov a pracovníkov pri spracovaní vetrovej kalamity," informovali na svojej facebookovej stránke LMB.V najbližších dňoch budú zároveň mapovať škody v lesných porastoch a na lesných cestách a v tejto súvislosti vyzvali verejnosť, aby sa vyvarovala pohybu v lesoch v okolí Brezna, keďže stále hrozí samovoľné lámanie oslabených a poškodených stromov.