iQOO 11 prináša špičkový výkon pre dokonalý zážitok z mobilných hier

Vysoký výkon

Maximálny herný zážitok

Vynikajúci dizajn podľa vášho štýlu

Vylepšené fotografické schopnosti

[1]Údaje sú založené na laboratórnych testoch iQOO vykonaných s použitím modelu iQOO 11 256 GB so 16 GB RAM.

[2]Údaje o nabíjaní pochádzajú z laboratórneho testovacieho prostredia vivo. Testovacie prostredie: teplota okolia a teplota telefónu 25 ℃ ± 1 ℃. Podmienky testu: 1 % kapacity batérie, vypnuté všetky telefónne služby a funkcie okrem hlasových hovorov, vypnutá obrazovka a použitá oficiálna štandardná nabíjačka a kábel. Skutočné údaje sa môžu líšiť v závislosti od testovacieho prostredia, situácie nabíjania, pôvodnej teploty telefónu, dlhodobého opotrebovania batérie a ďalších faktorov.

24.1.2023 (Webnoviny.sk) -"Vlajková loď iQOO 11 je plnohodnotná vlajková loď, vyrobená s ohľadom na tých, ktorí si chcú užívať život naplno a ktorí majú odvahu posúvať hranice vo všetkom, čo robia. iQOO 11 je prispôsobený životnému štýlu používateľov tým, že ponúka prvotriedny výkon vo všetkých oblastiach," komentuje najnovší prírastok značky iQOO Allan Feng, globálny viceprezident spoločnosti iQOO. "Herná zdatnosť je neoddeliteľnou súčasťou značky iQOO. Nový model je dokonale navrhnutý tak, aby poskytoval maximálny pohlcujúci zážitok z mobilných hier a demonštroval našu snahu o technologické inovácie v tejto oblasti."V tomto roku značka iQOO pokračuje v oslavách záväzku pre špičkový výkon a rýchlosť ako prémiový partner divízie BMW M Motorsport.IQOO 11 je poháňaný výkonným triom pozostávajúcim z mobilnej platformy Snapdragon® 8 Gen 2, LPDDR5X a UFS 4.0. Model iQOO 11 je jedným z prvých smartfónov, ktoré boli uvedené na trh a sú vybavené najnovším špičkovým čipom Qualcomm – mobilnou platformou Snapdragon® 8 Gen 2. Vďaka mobilnej platforme Snapdragon® 8 Gen 2 je špičkový výkon CPU a GPU vylepšený a zároveň sa spotreba batérie udržiava na minime, čo poskytuje dokonalú rovnováhu medzi výkonom a výdržou batérie počas dlhšieho hrania. Okrem toho, LPDDR5X a UFS 4.0 poskytujú iQOO 11 najnovšie vysokovýkonné pamäte a úložisko, čo používateľom prináša plynulé a rýchle spustenie aplikácií a ukladanie do vyrovnávacej pamäte.IQOO 11 je tiež vybavený rozšírenou pamäťou RAM 3.0, ktorá pridáva až 8 GB rozšírenej virtuálnej pamäte, aby zaistila celkovo silnejší a plynulejší výkon, pričom podporuje až 43 aplikácií bežiacich na pozadí.[1]Silný výkon však vyžaduje rovnako výkonnú batériu a sprievodné chladiace schopnosti. iQOO 11 sa môže pochváliť veľkou 5000 mAh batériou a 120 W FlashCharge, takže ho možno pohodlne nabiť na 100 % len za 25 minút.[2]Zariadenie je vybavené systémom chladenia kvapalín v parnej komore, ktorý obsahuje 4 013 mm2 lisovanú parnú komoru z nehrdzavejúcej ocele s tromi vrstvami grafitu na zabezpečenie optimálnej teploty. Okrem toho má iQOO 11 jedinečný hliníkový rám leteckej triedy, ktorý je štrukturálne navrhnutý tak, aby udržal hornú časť zariadenia chladnejšiu až o 2 °C, najmä počas intenzívneho hrania. Nakoniec je zariadenie schopné detekovať a diagnostikovať prípady abnormálneho zahrievania, čím zaisťuje bezpečnejší zážitok pre všetkých.IQOO 11 ponúka vynikajúci herný zážitok poháňaný pokročilou technológiou displeja, čipom V2 a plne zmyslovým ovládaním hry, ktoré zaisťuje zvýšenú presnosť pre pohlcujúci zážitok z hrania.IQOO 11 sa môže pochváliť 6,78-palcovým 2K E6 AMOLED displejom, ktorý zaisťuje realistický obraz aj pri jasnom svetle pre dokonalý vizuálny zážitok. S čipom V2 dokáže iQOO 11 udržiavať plynulé vizuálne efekty s krištáľovo čistými detailmi pomocou predpovede pohybu a zníženia rozmazania a oneskorenia obrazovky. Čip V2 podporuje hry s vysokou snímkovou frekvenciou. S najnovšou technológiou Game Frame Interpolation dokáže iQOO 11 zvýšiť snímkovú frekvenciu na 90/120 fps prostredníctvom interpolácie snímok, aj keď hra nepodporuje tieto snímkové frekvencie, čím poskytuje plynulejší a pohlcujúci herný zážitok.Navyše, iQOO 11 podporuje In-Display Dual Monster Touch. Vďaka tejto funkcii možno ľavú a pravú stranu obrazovky ovládať oddelene a používatelia môžu hrať so štyrmi prstami namiesto dvoch pre rýchlejšie a pohodlnejšie ovládanie v hre. Duálny X-Axis Linear Motor obohacuje haptický zážitok, poskytuje realistickú spätnú väzbu a lepšiu indikáciu pohybu pri hraní. Motory na ľavej a pravej strane dokážu presne indikovať, kde sa odohrávajú akcie v hre, ako napríklad auto prechádzajúce v blízkosti, a podľa toho vibrovať, aby sa hráč lepšie ponoril do scenára.IQOO 11 má duálny stereo reproduktor umiestnený vertikálne pozdĺž zariadenia, aby sa zabezpečil vyváženejší stereo efekt, ktorý poskytuje lepšiu spätnú väzbu a prispôsobuje sa špecifickým scénam pre hudbu, videá alebo hry. Pomocou algoritmu rozšírenia zvukového poľa zariadenie zosilní zvukové pole o 50 % až 120 stupňov, čo používateľom pomáha počuť všetky nuansy zvuku v hrách a videách.Nový iQOO 11 prichádza v dvoch farebných prevedeniach, edícii Legend a Alpha. Dizajn vlajkovej lode série iQOO je vo všeobecnosti inšpirovaný BMW M Motorsport. S cieľom poskytnúť jedinečný zmyslový zážitok s každým dizajnom sa iQOO zameriava na skúmanie množstva kvalitných materiálov, ako aj na implementáciu inovatívnych výrobných procesov.Zadný panel edície Legend je ozdobený ikonickým trojfarebným pruhom iQOO, ktorý je zlúčením farieb značky z prémiového partnerstva medzi iQOO a BMW M Motorsport. Každá farba má svoj vlastný význam: červená predstavuje vášeň a vzrušenie pre preteky, čierna symbolizuje snahu o technologické inovácie a modrá predstavuje dobrodružstvo z objavovania neznámeho. Všetky tri farby spolu rozprávajú príbeh o tom, ako sa "Fascinácia stretáva s inováciou". Rozpoznateľný pretekársky prúžok je umiestnený na vrchole pútavého vzoru Clous de Paris, ktorý zvyšuje elegantnú estetiku zariadenia.Materiálové zloženie edície iQOO 11 Legend kombinuje sklolaminát a vegánsku kožu a tvorí pevný a odolný chrbtový panel, ktorý zaisťuje pohodlné uchopenie. Okrem toho má zariadenie na silikónovej koži nanesenú vrstvu odolnú voči škvrnám, ktorá mu dodáva vysokokvalitnú povrchovú úpravu, ktorá je navyše jemná na dotyk.Edícia iQOO 11 Alpha prináša pokročilú technológiu materiálu a je vyrobená zo skla AG, čo je ideálne pre tých, ktorí hľadajú klasickú, prémiovú estetiku.IQOO 11 je vybavený robustným kamerovým modulom, ktorý používateľom umožňuje preskúmať svoju kreativitu a zachytávať fotografie a videá v rôznych scenároch. Smartfón je vybavený všestranným zadným kamerovým systémom pozostávajúcim z 50 MP GN5 Ultra-Sensing Camera, 13 MP teleobjektívu a portrétového fotoaparátu a 8 MP ultraširokouhlého fotoaparátu, ktorý ponúka širokú škálu pokročilých funkcií. Nový čip V2 a mobilná platforma Snapdragon® 8 Gen 2 spolupracujú na podpore všestranného vylepšenia výkonu fotoaparátu a poskytujú bezkonkurenčné možnosti nočného fotografovania a natáčania videa pre čisté fotografie a videá bez šumu. Vďaka funkcii Pure Night View a 4K Super Night Video, ktoré využívajú vylepšený algoritmus Raw Video NR 3.0, dokáže iQOO 11 vytvárať obsah na profesionálnej úrovni aj v extrémne tmavých scenároch.Pre optimálne fotografovanie pohybu má iQOO 11 funkciu Zero-Shutter-Lag Motion Snapshot, ktorá vyrieši problém oneskorenia fotografie, časového rozdielu medzi stlačením spúšte a vytvorením fotografie, čím poskytuje takmer okamžitú odozvu snímania a umožňuje používateľov, aby ľahko zachytili presne to, čo vidia. Na zachytenie pohybu v noci ponúka iQOO 11 aj funkciu Night Camera Panning, ktorá sa spolieha na stabilizačné schopnosti zariadenia, vďaka čomu sa minimalizuje rozmazanie pohybu a výrazne zlepšuje čistotu fotografií pri dynamických záberoch aj pri slabom osvetlení.Okrem toho je smartfón obohatený o rôzne softvérové doplnky, ako napríklad Studio-Quality Superb Portrait, ktorý využíva AI Skin Retouching a AI HD algoritmy na vytváranie profesionálne vyzerajúcich, prirodzených portrétových efektov pre fotografie na majstrovskej úrovni.IQOO 11 bol uvedený na vybrané ázijské trhy v decembri 2022. Dostupnosť pre európske trhy zatiaľ nebola potvrdená.