Slovenská ekonomika sa pomaly dostáva na úroveň výkonnosti spred pandémie, ale zo šoku sa stále spamätáva pomalšie ako priemer eurozóny

Recesia

Inflačný skok

Normalizácia miezd

24.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenská ekonomika z pohľadu reálneho hrubého domáceho produktu obnovila svoju výkonnosť spred pandémie začiatkom roku 2022, avšak jej zotavenie z pandemického šoku bolo v porovnaní s priemerom eurozóny pomalšie.Ako ďalej na konferencii Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory uviedol spoluautor prognózy Pavol Ochotnický Ekonomickej univerzity v Bratislave , ani v najbližších rokoch nie je pravdepodobné, že tempo ekonomického rastu Slovenska bude výraznejšie prevyšovať priemer Európskej únie , resp. eurozóny. Preto sa zdá, že ekonomická konvergencia Slovenskej republiky sa prinajmenšom na niekoľko rokov zastavila.Očakáva sa recesia v zimných mesiacoch na prelome rokov 2022 a 2023, resp. v prvom polroku 2023 s následným veľmi miernym a postupným zotavením. V prípade základného scenára prognózy by slovenská ekonomika za celý tento rok mala dosiahnuť tempo rastu reálneho hrubého domáceho produktu do 1 %.„Pre rok 2023 očakávame, že hlavnými faktormi determinujúcimi vývoj ekonomiky Slovenska budú energie a inflácia,“ uvádza sa v štúdii.Z hľadiska cenového vývoja je potrebné pripraviť sa na to, že najvýraznejší inflačný skok sa môže dostaviť až v úvode roka 2023, kedy mnohým podnikom skončia fixácie cien energií dohodnuté v predchádzajúcom období. Aktuálna inflačná vlna dosiahne zrejme svoj vrchol v prvom polroku 2023. V druhom polroku 2023 by už väčšia časť rastu cien vstupov mala byť zapracovaná v predajných cenách.„Vcelku optimisticky tiež predpokladáme, že na národnej aj nadnárodnej úrovni Európskej únie už by mohli byť funkčné rámce na eliminovanie cenových excesov energetických komodít, vrátane samotnej elektrickej energie. V medziročnom porovnaní očakávame v tomto roku mierne zrýchlenie rastu cenovej hladiny na úroveň blízku 14 %,“ uvádza sa v prognóze.Aj napriek tomu, že zamestnanosť mala v roku 2022 pozitívny vývoj, ekonómovia očakávajú, že v dôsledku poklesu ekonomickej aktivity sa v roku 2023 pozitívny vývoj utlmí. Nižší ekonomický rast môže vyvolať zvýšenie miery nezamestnanosti. Inflácia bude aj naďalej tlačiť na rast miezd.„Nepredpokladáme, že zvýšenie nominálnych miezd pokryje vysoký rast cien a v najbližších dvoch rokoch očakávame pokles reálnych miezd,“ uvádza štúdia.Bude úlohou novej vlády stabilizovať slovenskú spoločnosť a podnikateľské prostredie. Zároveň bude potrebné podľa ekonómov vytvoriť inštitucionálny rámec na opätovné naštartovanie konvergencie Slovenskej republiky k úrovni vyspelých ekonomík Európskej únie.