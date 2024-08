IQOS Zóna prichádza na LOVESTREAM so zábavným programom. Adonxs predstaví hudobnú novinku, Simona vtipný stand-up

Vtipný ale zodpovedný eko kvíz

Horúca hudobná novinka i vtipný stand-up

Program v IQOS Zóne na festivale LOVESTREAM 2024:

Piatok 16.8.2024

Sobota 17.8. 2024

Nedeľa 18.8. 2024

Upozornenie: Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

12.8.2024 (SITA.sk) -Zábavu návštevníkom sľubuje IQOS Zóna nielen pod pódiom, ale aj na vyhliadkovej terase. V IQOS zóne budú môcť dospelí užívatelia tabakových a nikotínových výrobkov ochutnávať produktové novinky, a to pomocou netradičnej degustácie. Tú si napokon užijú aj pri osviežení cez ľadovú triešť alebo špecifické "signature" koktaily, ktoré ochutnajú iba v IQOS Zóne. Okrem toho bude k dispozícií kútik s festivalovým stylingom, rôznymi glittrami alebo dočasným tetovaním hennou. Pre súťaživých je prichystaná súťaž o zájazd do Japonska na Together X event a ďalšie zaujímavé ceny."Tohtoročný festival LOVESTREAM je pre našu IQOS Zónu premiérou o to viac sa tešíme, že môžeme priniesť toto leto ešte viac festivalových zážitkov dospelým návštevníkom. K festivalom patrí dobrá hudba a zábava, ktorú chceme priniesť nielen cez zvučné mená dídžejov a umelcov, ale aj cez ďalšie sprievodné aktivity, kvízy, hry a súťaže v IQOS Zóne," uviedla Beáta Kujanová, komunikačná manažérka Philip Morris Slovakia s.r.o.Máte radi kvízy? Zapojte sa do vedomostného kvízu s tematikou udržateľnosti. Pripravte sa, otázky budú nielen vtipné, ale naozaj všestranné. Vedeli ste, že z použitých tabakových náplní sa dá vyrobiť perfektná asfaltová cesta? Zapojiť sa do zberu použitých tabakových náplní môžu všetci dospelí návštevníci aj priamo na festivale. V areáli LOVESTREAMU bude umiestnených 70 špeciálnych košov na použité tabakové náplne a ohorky, ktoré spoločnosť Reneso odvezie na recykláciu a neskôr budú použité na výrobu asfaltovej cesty.Pripravte sa na tisíce emócií, zábavu a perfektný víkend, ktorí prináša program IQOS Zóny. Neopakovateľné a vtipné vystúpenie môžete čakať od, ktorú v rozhovore vyspovedá obľúbená. Na pár otázok odpovie v exkluzívnom interview aj, ktorého koncert je naplánovaný na nedeľu.už viackrát prekvapil dramaturgiou svojich vystúpení, aj tentokrát môžete očakávať vynikajúcu show a okrem nej ajO poriadnu nálož hip-hopu, rapu a elektra v DJ setoch sa postarajúDj Chocolatic(CZ)Freestyle rap - gigDj Matys(SK)Dj Chocolatic(CZ)Dj Matys(SK)Dj Chocolatic (CZ)Interview - Simona FirstMeet & greet - Simona FirstDj Matys(SK)Simona First (SK) stand upDj Flow(CZ)Interview - AdonxSDj Flow(CZ)Adonxs KONCERTInformačný servis