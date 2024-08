Slovenskí dobrovoľníci chcú vybudovať humanitárne centrum na Ukrajine, začali zbierať peniaze

Zo starej fary humanitárne centrum

Názov zbierky odkazuje na našu politiku

12.8.2024 (SITA.sk) - Slovenskí dobrovoľníci z platformy Spolu Ukrajine plánujú na ukrajinskom Donbase, konkrétne blízko východoukrajinského mesta Slovjansk, vybudovať humanitárne centrum. Ako ďalej informovali, za týmto účelom spustili na stránke Donio kampaň s názvom "".Vyzbierané finančné prostriedky poslúžia na rekonštrukciu bývalej fary miestneho kaplána otca Juliána, ktorý sa venuje pomoci obyvateľom v Slovjansku a dedinách v blízkosti frontu."Otec Julián nám dlho rozprával o jeho túžbe prebudovať starú faru na humanitárne centrum, kde si každý, kto to potrebuje, môže prísť oprať veci, najesť sa, oddýchnuť si či len tak sa porozprávať. Jeho veľké srdce pre službu iným nás nenechalo chladnými a rozhodli sme sa mu pomôcť v jeho misii,” uviedol študentský aktivista Marek Janiga , ktorý je zároveň predseda občianskeho združenia Spolu pomáhať – United for Help, ktoré platformu Spolu Ukrajine aj túto zbierku oficiálne zastrešuje.Zo Slovjanska a jeho okolia v dôsledku vojny podľa Janigu väčšina obyvateľstva utiekla, zostalo však mnoho starých, ležiacich či chudobných ľudí, ktorým otec Julián pravidelne nosí hygienu, jedlo či zariadenia, vďaka ktorým majú svetlo. Finančné prostriedky zo zbierky mu majú umožniť nákup práčky, sušičky, nábytku či zabezpečenie čistej vody a fungovania centra na najbližšie tri mesiace."Samotný názov zbierky je odkazom na našu "suverénnu zahraničnú politiku”. Je dôležité, aby sme sa ako Slováci v takýchto chvíľach pridali na tú správnu stranu," zdôraznil Janiga.Vďaka predchádzajúcej zbierke sa dobrovoľníkom v Slovjansku už v júni podarilo vybudovať sklad humanitárnej pomoci. Prispieť na budovanie humanitárneho centra je možné na: https://donio.sk/slovenske-humanitarne-centrum