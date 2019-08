Ír Bennett predviedol v 3. etape Vuelty víťazný špurt, Roche na čele

Sam Bennett, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

La Vuelta a Espaňa



Výsledky 3. etapy (Ciudad del Juguete - Alicante, 188 km): 1. Sam Bennett (Ír./Bora - hansgrohe) 4:25:02 h, 2. Edward Theuns (Trek - Segafredo), 3. Luka Mezgec (Slov./Mitchelton - Scott), 4. Jon Aberasturi (Šp./Caja Rural - Seguros RGA), 5. Phil Bauhaus (Nem./Bahrain Merida Pro Team), 6. Maximiliano Richeze (Arg./Deceuninck - Quick-Step), 7. Fabio Jakobsen (Hol./Deceuninck - Quick-Step), 8. Cyril Barthe (Fr./Euskadi Basque County - Murias), 9. Szymon Sajnok (Poľ./CCC Team), 10. Clement Venturini (Fr./Ag2r La Mondiale) všetci rovnaký čas



Celkové poradie:



1. Nicolas Roche (Ír./Team Sunweb) 9:51:14 h, 2. Nairo Quintana (Kol./Movistar Team) +2 s, 3. Rigoberto Uran (Kol./EF Education First Pro Team) +8, 4. Mikel Nieve (Šp./Mitchelton - Scott) 22, 5. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana Pro Team) +33, 6. Primož Roglič (Slov./Team Jumbo - Visma) +35, 7. Sergio Higuita (Kol./EK Education First pro Team) +37, 8. Wilco Kelderman (Hol./Team Sunweb) +38, 9. Davide Formolo (Tal./Bora - hansgrohe), 10. Rafal Majka (Poľ./Bora - hansgrohe) obaja +46

Alicante 26. augusta (TASR) - Írsky cyklista Sam Bennett z tímu Bora - hansgrohe sa stal víťazom 3. etapy pretekov La Vuelta a Espaňa, ktorá merala 188 km a viedla zo Ciudad del Juguete do Alicante. Dvadsaťosemročný belgický rodák sa presadil v hromadnom špurte a zaznamenal štvrtý triumf na pretekoch UCI World Tour, prvý na Vuelte. Na druhom mieste skončil Belgičan Edward Teuns (Trek - Segafredo), tretí bol Slovinec Luka Mezgec (Mitchelton - Scott). Na čele priebežného poradia zostal Bennettov krajan Nicolas Roche (Sunweb).Pondelňajšia etapa mala zvlnený profil. Najskôr pracoval v balíku tím Sunweb, ktorý neskôr prepustil iniciatívu stajniam Bora - hansgrohe, Deceuninck - Quick-Step a UAE Emirates. Na prvej horskej prémii získal maximum bodov Angel Madrazo, pelotón mal stratu tri minúty. Následné stúpanie na Puerto de Tibi narobilo veľké problémy dvojici Jakobsen - Gaviria. Manko vyčerpaného Kolumbijčana narástlo už na 50 sekúnd a trinásť kilometrov pred páskou zvesil nohy po tom, ako sa mu nepodarilo dostať do pelotónu. Bennett sa v záverečných stovkách metrov najlepšie zorientoval na trati a v koncovke nemal konkurenta.V utorok čaká na cyklistov 4. etapa, ktorá bude mať rovinatý profil, jej dĺžka bude 175 km a povedie z Cullery do El Puig.