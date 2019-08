Nišikori postúpil do 2. kola dvojhry, Trungelliti skrečoval

muži - dvojhra - 1. kolo:



Kei Nišikori (7-Jap.) - Marco Trungelliti (Arg.) 6:1, 4:1 - skreč



New York 26. augusta (TASR) - Japonský tenista Kei Nišikori si ako prvý zabezpečil postup do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Siedmy nasadený finalista z roku 2014 viedol nad Argentínčanom Marcom Trungellitim 6:1, 4:1, keď juhoamerický kvalifikant zápas skrečoval pre bolesti chrbta.