Iracké bezpečnostné sily strieľajú do demonštrantov v Bagdade

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 4. októbra (TASR) - Iracké bezpečnostné sily začali v piatok strieľať do desiatok demonštrantov, ktorí už štvrtý deň protestujú proti korupcii, nezamestnanosti a nedostatočným verejným službám. Informovala o tom agentúra AFP.Príslušníci bezpečnostných zložiek tentoraz strieľali priamo do ľudí, nielen do vzduchu, ako to bolo deň predtým. Informácie o možných obetiach na životoch neboli bezprostredne známe.Pri násilných protestoch zahynulo od utorka v Iraku 33 ľudí a viac než 1000 osôb utrpelo zranenia. V snahe rozohnať demonštrácie použila polícia proti ich účastníkom už aj ostrú muníciu a slzotvorný plyn.V Iraku momentálne takmer vôbec nefunguje internet, keďže štátni predstavitelia chcú zabrániť, aby protestujúci medzi sebou prostredníctvom neho komunikovali alebo on-line zverejňovali záznamy chaotických protestov.Iracké bezpečnostné sily zaviedli vo štvrtok v metropole Bagdad zákaz vychádzania. Iracký premiér Ádil Abdal Mahdí v piatok účastníkov protivládnych protestov vyzval, aby sa vrátili domov.Protesty sú prvým prejavom nespokojnosti verejnosti s vládou premiéra Mahdího, ktorá vznikla pred rokom. Protestujúci jej vyčítajú najmä korupciu, nefunkčnosť verejnej správy a nezamestnanosť. Mahdí viní z násiliamedzi demonštrantami.Mahdí sa v piatok prvýkrát od začiatku protestov prihovoril v televízii Iračanom. Nepokoje môžu podľa jeho slov viesť až kMahdí však odmietol priamo reagovať na požiadavky demonštrantov. Namiesto toho obhajoval výsledky svojej vlády, ktoré dosiahla počas prvého roku v úrade, a prisľúbil mesačný príspevok pre rodiny v núdzi. Takisto požiadal o viac času potrebného na realizáciu reforiem, ktoré vlani avizoval.Prezident Barham Sálih vyzval bezpečnostné sily, aby rešpektovali právo demonštrantov pokojne protestovať.Ako napísala agentúra DPA, v sobotu sa má uskutočniť mimoriadne zasadnutie irackého parlamentu s cieľom rokovať o krízovej situácii v krajine.